Байерн изпрати Нико Джаксън

Германският шампион Байерн (Мюнхен) официално благодари на нападателя Николас Джаксън, който прекара изминалия сезон в клуба под наем от Челси.

Баварците решиха да не се възползват от опцията за откупуване на сенегалския футболист. В рамките на престоя си в Мюнхен Джаксън записа 23 мача в Бундеслигата, в които отбеляза 8 гола и направи 1 асистенция.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢, 𝐍𝐢𝐜𝐨! 🇸🇳



Eine Saison, die für immer in Erinnerung bleibt 🏆🏆

Danke für all die 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐄𝐢𝐧𝐬𝐚𝐭𝐳, Nico! ❤️ pic.twitter.com/dk4hhZhtSQ — FC Bayern München (@FCBayern) May 29, 2026

„Благодарим ти, Нико, за един сезон, който ще остане завинаги в паметта ни. Благодарим за всичко преживяно и за твоя принос!“, се казва в съобщението, публикувано от мюнхенския клуб.

Джаксън е собственост на Челси, но не получи много шансове от бившия мениджър на "сините" Енцо Мареска. Очакванията са сенегалецът да започне подготовка с отбора и да се опита да заслужи мястото си на "Стамфорд Бридж".

Снимки: Gettyimages