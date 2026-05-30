Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн изпрати Нико Джаксън

Байерн изпрати Нико Джаксън

  • 30 май 2026 | 06:27
  • 1615
  • 0
Байерн изпрати Нико Джаксън

Германският шампион Байерн (Мюнхен) официално благодари на нападателя Николас Джаксън, който прекара изминалия сезон в клуба под наем от Челси.

Баварците решиха да не се възползват от опцията за откупуване на сенегалския футболист. В рамките на престоя си в Мюнхен Джаксън записа 23 мача в Бундеслигата, в които отбеляза 8 гола и направи 1 асистенция.

„Благодарим ти, Нико, за един сезон, който ще остане завинаги в паметта ни. Благодарим за всичко преживяно и за твоя принос!“, се казва в съобщението, публикувано от мюнхенския клуб.

Джаксън е собственост на Челси, но не получи много шансове от бившия мениджър на "сините" Енцо Мареска. Очакванията са сенегалецът да започне подготовка с отбора и да се опита да заслужи мястото си на "Стамфорд Бридж".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Новозеландски национал отложи сватбата си заради Световното първенство

Новозеландски национал отложи сватбата си заради Световното първенство

  • 30 май 2026 | 06:04
  • 2946
  • 0
Ювентус планира оферта за Камавинга

Ювентус планира оферта за Камавинга

  • 30 май 2026 | 05:46
  • 1918
  • 1
Интер се отдалечава от Мухаремович, но има резервен вариант

Интер се отдалечава от Мухаремович, но има резервен вариант

  • 30 май 2026 | 05:22
  • 2307
  • 1
Стърлинг катастрофира, полицията го арестува по подозрение в шофиране под въздействието на наркотици

Стърлинг катастрофира, полицията го арестува по подозрение в шофиране под въздействието на наркотици

  • 30 май 2026 | 04:57
  • 3309
  • 0
Отаменди вече е футболист на Ривър Плейт

Отаменди вече е футболист на Ривър Плейт

  • 30 май 2026 | 04:35
  • 2150
  • 0
Гатузо уговаря основни футболисти на Лацио да не си тръгват

Гатузо уговаря основни футболисти на Лацио да не си тръгват

  • 30 май 2026 | 04:08
  • 2072
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 4915
  • 42
Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

  • 30 май 2026 | 01:27
  • 15943
  • 105
Първи голям летен трансфер: Антъни Гордън подписа с Барселона

Първи голям летен трансфер: Антъни Гордън подписа с Барселона

  • 29 май 2026 | 22:51
  • 13903
  • 48
Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

  • 29 май 2026 | 22:22
  • 16353
  • 23
Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 74595
  • 427
"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

  • 29 май 2026 | 21:21
  • 23525
  • 77