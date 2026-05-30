Байерн изпрати Нико Джаксън

Германският шампион Байерн (Мюнхен) официално благодари на нападателя Николас Джаксън, който прекара изминалия сезон в клуба под наем от Челси.
Баварците решиха да не се възползват от опцията за откупуване на сенегалския футболист. В рамките на престоя си в Мюнхен Джаксън записа 23 мача в Бундеслигата, в които отбеляза 8 гола и направи 1 асистенция.
„Благодарим ти, Нико, за един сезон, който ще остане завинаги в паметта ни. Благодарим за всичко преживяно и за твоя принос!“, се казва в съобщението, публикувано от мюнхенския клуб.
Джаксън е собственост на Челси, но не получи много шансове от бившия мениджър на "сините" Енцо Мареска. Очакванията са сенегалецът да започне подготовка с отбора и да се опита да заслужи мястото си на "Стамфорд Бридж".
