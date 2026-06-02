Манчестър Сити не изключва раздяла с нападател

Манчестър Сити вероятно ще изслуша оферти за Омар Мармуш това лято. Египетският нападател пристигна на "Етихад" от Айнтрахт Франкфурт през януари 2025 г. в сделка на стойност около 59 милиона паунда, но дългосрочното му бъдеще е несигурно.

Мармуш записа 21 участия в Премиър лийг през миналия сезон, въпреки че само осем от тях бяха като титуляр. Той завърши кампанията с 3 гола и 3 асистенции и макар да не е настоявал за напускане, се смята, че би искал да се утвърди като редовен титуляр в друг отбор.

След напускането на Пеп Гуардиола и очакваното назначаване на Енцо Мареска за негов заместник в следващите дни, Сити навлиза в нова ера, а бъдещето на редица играчи е неясно. Източници посочват, че клубът ще бъде отворен за разговори относно раздяла с Мармуш, ако пристигне подходяща оферта. В идеалния случай Сити ще се опита да си възстанови по-голямата част, ако не и цялата сума, която плати за него.

Смята се, че самият играч е нетърпелив да играе по-значима роля на този етап от кариерата си. На 27 години Мармуш наближава своите върхови години и може да не е склонен да прекара още един сезон в борба за ограничени възможности в състав, пълен с атакуващи таланти.

Интересът към нападателя вече започва да се проявява. Преди време Тотнъм отправи запитване за Мармуш, докато следеше и Савиньо, и се смята, че клубът от Северен Лондон продължава да цени неговата универсалност и атакуващи качества. Астън Вила също е сред почитателите му и би проявил интерес към евентуален трансфер. Участието на Вила в Шампионската лига през следващия сезон може да се окаже привлекателна възможност за играч, търсещ както редовен футбол, така и европейски турнири.

Междувременно и Атлетико Мадрид е свързван с Мармуш, докато оценява потенциални заместници в случай на напускане на Хулиан Алварес. Аржентинецът привлече интереса както на Барселона, така и на Арсенал, което може да принуди Атлетико да търси нов нападател на пазара. Барселона също се споменава като потенциална дестинация за Мармуш.

Неотдавнашното привличане на Антоан Семеньо допълнително засили конкуренцията за места в атаката на Сити и повлия на ролята на Мармуш. Тъй като се очаква съставът да продължи да се развива през летния трансферен прозорец, Мармуш може да се окаже още по-надолу в йерархията, което прави напускането му напълно възможно.

Снимки: Gettyimages