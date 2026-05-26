Манчестър Сити обяви още няколко важни раздели

Манчестър Сити потвърди, че след напускането на Джосеп Гуардиола клубът се разделя и с петимата членове на неговия щаб. През последния сезон той беше изграден от Пеп Линдерс, Коло Туре, Лоренсо Буенавентура, Мануел Естиарте и Чаби Мансисидор.

Линдерс и Туре се присъединиха към екипа най-късно - през миналото лято, докато Бонавентура и Есиарте са били в щаба на Гуардиола в цялата му треньорка кариера до момента. Мансисидор започва работа в Манчестър Сити през лятото на 2013-а година, като първо е част от екипа на Мануел Пелегрини, а след това остава и при Пеп.

Интересното е, че Линдерс първо бе асистент на Клоп в Ливърпул. След това той напусна, за да поеме Ред Бул Залцбург, където изкара само половина година. След това Гуардиола го покани в Манчестър Сити, като призна, че преди това изрично се е обадил на Клоп, за да го попита дали има нещо против.

В най-скоро време клубът трябва официално да обяви назначението на Енцо Мареска, който според информациите вече е подписал тригодишен договор с клуба. Италианецът ще дойде със свой екип на “Етихад”.

We can confirm the departures of Pep Lijnders, Kolo Toure, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte and Xabi Mancisidor following the completion of the 2025/26 season.



Everyone at City would like to thank all five members of staff for their hard work and dedication and wish them the… pic.twitter.com/SciHBkz0PK — Manchester City (@ManCity) May 26, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago