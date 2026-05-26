Манчестър Сити обяви още няколко важни раздели

Манчестър Сити потвърди, че след напускането на Джосеп Гуардиола клубът се разделя и с петимата членове на неговия щаб. През последния сезон той беше изграден от Пеп Линдерс, Коло Туре, Лоренсо Буенавентура, Мануел Естиарте и Чаби Мансисидор.
Линдерс и Туре се присъединиха към екипа най-късно - през миналото лято, докато Бонавентура и Есиарте са били в щаба на Гуардиола в цялата му треньорка кариера до момента. Мансисидор започва работа в Манчестър Сити през лятото на 2013-а година, като първо е част от екипа на Мануел Пелегрини, а след това остава и при Пеп.
Интересното е, че Линдерс първо бе асистент на Клоп в Ливърпул. След това той напусна, за да поеме Ред Бул Залцбург, където изкара само половина година. След това Гуардиола го покани в Манчестър Сити, като призна, че преди това изрично се е обадил на Клоп, за да го попита дали има нещо против.
В най-скоро време клубът трябва официално да обяви назначението на Енцо Мареска, който според информациите вече е подписал тригодишен договор с клуба. Италианецът ще дойде със свой екип на “Етихад”.
