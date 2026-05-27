  От Ман Сити се отказват от Фернандес, съсредоточават се върху Елиът Андерсън

От Ман Сити се отказват от Фернандес, съсредоточават се върху Елиът Андерсън

  • 27 май 2026 | 15:40
Ръководството на Манчестър Сити не се интересува от възможността да привлече Енцо Фернандес и ще съсредоточи изцяло усилията си в опити да вземе Елиът Андерсън от Нотингам Форест, информира “Скай Спортс”. В последните седмици аржентинецът на няколко пъти бе свързван с “гражданите”, които ще търсят качествено подкрепление в средата на терена, особено след напускането на Бернардо Силва и несигурните игри на Родри. От “Етихад” ще искат да доставят и силно послание към феновете и останалите отбори, че клубът няма намерение да снижава нивото след напускането на Джосеп Гуардиола.

Елиът Андерсън предпочита Манчестър Сити пред Манчестър Юнайтед
Въпреки това от Манчестър Сити предпочитат да се съсредоточат върху привличането на Елиът Андерсън, който е смятан за един от най-перспективните английски футболисти и попадна в селекцията на Томас Тухел за Световното първенство. Местни медии твърдят, че “гражданите” ще трябва да платят за него около 100 милиона паунда, за да го вземат в състава си.

Енцо Фернандес пък от своя страна се замеси в сериозен скандал в клубния си тим Челси, след като в интервю заяви, че би искал един ден да живее в Мадрид, което бе прието като пряко послание за желанието му да напусне и да премине в Реал. Това не бе прието добре на “Стамфорд Бридж”, а той отнесе вътрешно наказание от три двубоя извън терена. Лондончани настояват, че той е непродаваем, но спекулациите около бъдещето му продължават.

Манчестър Сити иска Енцо Фернандес за заместник на Бернардо Силва
Снимки: Gettyimages

Интер и Ливърпул преговарят за халф в Монте Карло

Фондацията на UEFA отличи партньори, които помагат на деца чрез футбола

Манчестър Юнайтед съвсем близо до първото си ново попълнение

Северна Ирландия удължи договора на своя селекционер

В Тотнъм разследват причините за многото контузии, честата смяна на мениджъри също е проблем

Ясно е кога Байерн гостува на Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престои в Ботев

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Левски представи нова емблема

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

