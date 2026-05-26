  Резерва на Манчестър Сити гледа към изхода на "Етихад"

  • 26 май 2026 | 22:31
Халфът на Манчестър Сити Нико Гонсалес може да напусне клуба през летния трансферен прозорец, твърди "Таймс". Причината за това е недоволството му от липсата на достатъчно игрово време.

Испанският халф се присъедини към Ман Сити от Порто през февруари 2025 г. срещу сумата от 60 милиона евро. През сезон 2025/26 в Премиър лийг той взе участие в 25 мача, но в последните 17 срещи от кампанията започна като титуляр едва два пъти.

Според информацията, Гонсалес е разочарован от статута си на резерва и обмисля смяна на клубната си принадлежност. Към него вече има проявен интерес от отбори от Испания и Италия.

За намерението на Нико Гонсалес са допринесли и публикациите, според които Манчестър Сити ще отправи оферта за звездата на Челси Енцо Фернандес.

Голямата звезда на женския футбол си тръгва от Барселона

