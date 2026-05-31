От Ливърпул вече са харесали заместник на Конате от Премиър лийг

От Ливърпул са набелязали защитника на Тотнъм Мики Ван де Вен за заместник на Ибрахима Конате, съобщава вестник “Мирър”. В последните дни стана ясно, че френският бранител ще напусне “Анфийлд”, след като двете страни не успяха да се разберат за нов контракт.

Именно поради тази причина мърсисайдци са започнали активно да проучват възможностите на пазара за подсилване в центъра на отбраната. Ван де Вен е част от Тотнъм в последните три сезона, след като бе привлечен от Бундеслигата. За това време той се утвърди като един от най-стабилно представящите се централни защитници в Премиър лийг. От Ливърпул със сигурност ще искат да се подсилят в центъра на защитата, тъй като именно в тази зона “червените” показаха най-сериозни колебания през последната разочароваща кампания.

В Ливърпул са обнадеждени и от факта, че от Тотнъм успяха да си осигурят услугите на Марко Сенеси от Борнемут и са се подсилили именно в тази зона. Това дава надежди, че “шпорите” биха били склонни да пуснат Ван де Вен в друг отбор. Самият белгиец е оценяван на около 65 милиона евро, но от “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” със сигурност ще искат по-сериозна сума за своя играч. Ситуацията би могла да се усложни от желанието на партньора на Ван де Вен, Кристиан Ромеро, също да напусне тима.

Снимки: Gettyimages

