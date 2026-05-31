От Ливърпул вече са харесали заместник на Конате от Премиър лийг

От Ливърпул са набелязали защитника на Тотнъм Мики Ван де Вен за заместник на Ибрахима Конате, съобщава вестник “Мирър”. В последните дни стана ясно, че френският бранител ще напусне “Анфийлд”, след като двете страни не успяха да се разберат за нов контракт.

Обрат: Конате напуска Ливърпул като свободен агент

Именно поради тази причина мърсисайдци са започнали активно да проучват възможностите на пазара за подсилване в центъра на отбраната. Ван де Вен е част от Тотнъм в последните три сезона, след като бе привлечен от Бундеслигата. За това време той се утвърди като един от най-стабилно представящите се централни защитници в Премиър лийг. От Ливърпул със сигурност ще искат да се подсилят в центъра на защитата, тъй като именно в тази зона “червените” показаха най-сериозни колебания през последната разочароваща кампания.

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

В Ливърпул са обнадеждени и от факта, че от Тотнъм успяха да си осигурят услугите на Марко Сенеси от Борнемут и са се подсилили именно в тази зона. Това дава надежди, че “шпорите” биха били склонни да пуснат Ван де Вен в друг отбор. Самият белгиец е оценяван на около 65 милиона евро, но от “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” със сигурност ще искат по-сериозна сума за своя играч. Ситуацията би могла да се усложни от желанието на партньора на Ван де Вен, Кристиан Ромеро, също да напусне тима.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages