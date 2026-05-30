Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Арне Слот с първи думи след уволнението

Арне Слот с първи думи след уволнението

  • 30 май 2026 | 15:50
  • 5044
  • 1
Арне Слот с първи думи след уволнението

Арне Слот бе уволнен от Ливърпул почти две години след назначението си. Новината бе потвърдена официално от мърсисайдци и до голяма степен беше изненадваща. В последните си пресконференции нидерландецът беше уверен, че ще остане на поста и през следващия сезон. Вече е ясно, че това няма как да се случи, а най-вероятно неговият наследник ще бъде Андони Ираола.

Фабрицио Романо, който по-рано днес публикува първи новината за уволнението на Слот, разпространи и първите думи на нидерландеца след уволнението му:

“Пътуването с Ливърпул беше невероятно. Толкова съм благодарен, че успяхме да спечелим титлата през миналия сезон”, гласи краткото послание от страна на Слот.

Нидерландецът води Ливърпул в общо 113 мача мача във всички турнири. В тях отборът записа 66 победи, 19 равенства и 28 загуби. 20 от тези поражения бяха през втория му сезон на “Анфийлд”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 9707
  • 0
Четири участника на Мондиал 2026 изиграха първите си контроли преди началото на турнира

Четири участника на Мондиал 2026 изиграха първите си контроли преди началото на турнира

  • 30 май 2026 | 11:18
  • 1338
  • 0
Моуриньо вече е подписал договора си с Реал Мадрид

Моуриньо вече е подписал договора си с Реал Мадрид

  • 30 май 2026 | 11:03
  • 2803
  • 1
Интер ще направи нов опит за халф на Ливърпул

Интер ще направи нов опит за халф на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 10:45
  • 4486
  • 0
Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

  • 30 май 2026 | 10:12
  • 22571
  • 6
Кварацхелия: Доказали сме, че можем да победим всеки

Кварацхелия: Доказали сме, че можем да победим всеки

  • 30 май 2026 | 07:45
  • 2180
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 26309
  • 50
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 20012
  • 140
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 13384
  • 27
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 9707
  • 0
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 18831
  • 69
Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

  • 30 май 2026 | 16:28
  • 3833
  • 1