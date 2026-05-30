Арне Слот с първи думи след уволнението

Арне Слот бе уволнен от Ливърпул почти две години след назначението си. Новината бе потвърдена официално от мърсисайдци и до голяма степен беше изненадваща. В последните си пресконференции нидерландецът беше уверен, че ще остане на поста и през следващия сезон. Вече е ясно, че това няма как да се случи, а най-вероятно неговият наследник ще бъде Андони Ираола.

Фабрицио Романо, който по-рано днес публикува първи новината за уволнението на Слот, разпространи и първите думи на нидерландеца след уволнението му:

“Пътуването с Ливърпул беше невероятно. Толкова съм благодарен, че успяхме да спечелим титлата през миналия сезон”, гласи краткото послание от страна на Слот.

Нидерландецът води Ливърпул в общо 113 мача мача във всички турнири. В тях отборът записа 66 победи, 19 равенства и 28 загуби. 20 от тези поражения бяха през втория му сезон на “Анфийлд”.

"It's been an amazing ride together with Liverpool, I am so grateful that we were able to win the league last season". ❤️

