Интер ще направи нов опит за халф на Ливърпул

Както и се очакваше, Ливърпул е отхвърлил първата оферта на Интер за халфа Къртис Джоунс, която беше в размер на 20 млн. евро, съобщава Фабрицио Романо.
Интер отправи първата си официална оферта за Къртис Джоунс
Въпреки това преговорите между двете страни продължават, като се очаква скоро да постъпи и втора оферта, защото “нерадзурите” искат именно англичанинът да бъде първото им ново попълнение, както и сделката да стане факт в началото на юни, пише “Гадзета дело спорт”. Оттам припомнят, че поставената от мърсисайдци цена е в размер на 30 млн. евро. Николо Скира пък разкрива каква ще е сумата на новото предложение на Интер: 25 млн. евро. Той също така добавя, че Ливърпул иска и процент от трансферните права на 25-годишния играч, който вече се е споразумял с миланския гранд за личните си условия.
