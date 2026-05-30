Интер ще направи нов опит за халф на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 10:45
Както и се очакваше, Ливърпул е отхвърлил първата оферта на Интер за халфа Къртис Джоунс, която беше в размер на 20 млн. евро, съобщава Фабрицио Романо.

Въпреки това преговорите между двете страни продължават, като се очаква скоро да постъпи и втора оферта, защото “нерадзурите” искат именно англичанинът да бъде първото им ново попълнение, както и сделката да стане факт в началото на юни, пише “Гадзета дело спорт”. Оттам припомнят, че поставената от мърсисайдци цена е в размер на 30 млн. евро. Николо Скира пък разкрива каква ще е сумата на новото предложение на Интер: 25 млн. евро. Той също така добавя, че Ливърпул иска и процент от трансферните права на 25-годишния играч, който вече се е споразумял с миланския гранд за личните си условия.

Снимки: Gettyimages

