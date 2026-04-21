  Барселона сменя Рашфорд с Баркола

Барселона сменя Рашфорд с Баркола

  • 21 апр 2026 | 05:29
Барселона сменя Рашфорд с Баркола

Ръководството на Барселона се надява да подсили състава на Ханзи Флик с поне две значими попълнения през летния трансферен прозорец, като основните цели са Алесандро Бастони и Хулиан Алварес. Освен това обаче клубът ще търси заместник на Маркъс Рашфорд, чийто постоянен престой на „Спотифай Камп Ноу“ изглежда малко вероятен. Така каталунците са насочили поглед към Брадли Баркола от Пари Сен Жермен, пише „Sport“.

Въпреки че Барселона би се радвала Рашфорд да остане, клубът е склонен единствено на нов наем – вариант, който Манчестър Юнайтед вече е отхвърлил. Поради тази причина шансовете той да продължи кариерата си в каталунската столица след лятото намаляват, а вече се разглеждат и алтернативи.

Приоритет се дава на по-нискобюджетни опции като Ез Абде, Ян Вирхили и Виктор Муньос. Появата на Брадли Баркола обаче може да промени плановете. Според информациите, крилото на Пари Сен Жермен може да се превърне в основна цел за „блаугранас“, ако стане достъпен на пазара това лято.

Ливърпул е смятан за един от фаворитите за подписа на Баркола, чиято несигурна ситуация с новия му договор поставя под въпрос бъдещето му при действащите европейски шампиони. Ако Барселона успее да освободи необходимото място в бюджета за заплати чрез очакваните продажби на Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен и Марк-Андре тер Стеген, клубът може да се включи в надпреварата за играча на ПСЖ, който отдавна е харесван от спортния директор Деко.

Макар Баркола да е високо ценен в офисите на „Камп Ноу“, същото не може да се каже за неговия агент Муса Сисоко. Именно той бе обвинен за организирането на напускането на Усман Дембеле през 2023 г. Преговорите с него няма да бъдат лесни за Деко, но ще са неизбежни, ако иска да осъществи сделката. Говори се, че сума от 80 милиона евро може да се окаже достатъчна за привличането на Баркола. Предстои да се види дали Барселона ще разполага с подобни средства, след като си осигури нов централен защитник и нападател, тъй като това са приоритетните цели за Деко

Снимки: Gettyimages

Разкриха скандал в съблекалнята на Реал Мадрид

Гигс: Аморим направи важна промяна в Манчестър Юнайтед

Барселона постави условията си, за да преподпише с Левандовски

Люка Шевалие трудно приема ролята си на резерва в ПСЖ

Постно реми между Кристъл Палас и Уест Хам реши съдбата на Уулвърхамптън

Лече изтръгна ценна точка от Фиорентина в битката за оцеляване

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Семен Новиков е на финал!

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

