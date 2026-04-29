В Астън Вила са готови да се възползват от колебанията в Барселона относно Рашфорд

От Астън Вила следят изкъсо ситуацията около Маркъс Рашфорд, съобщава „Скай Спортс“. През настоящия сезон 28-годишният нападател играе под наем за Барселона, а грандът от Ла Лига има опция да го откупи за 26 милиона паунда. От "Камп Ноу" обаче опитват да намалят цената на футболиста и в момента не искат да активират клаузата, а вместо това предлагат нов едногодишен наем. От Манчестър Юнайтед отказват такъв вариант и вместо това са склонни да върнат футболиста и да му търсят друг купувач. Шефовете на "червените дяволи" са убеди, че силните сезон на Рашфорд при каталунците ще генерира допълнителен интерес и дори биха могли да получат повече пари за него. Именно от тази ситуация биха били склонни да се възползват в Бирмингам и да опитат да вземат отново футболиста на "Вила Парк".

Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

Според източници на „Скай“ в Испания, мениджърът на Астън Вила Унай Емери харесва Рашфорд, след като разполагаше с него в състава си през втората половина на миналия сезон. Тогава нападателят вкара 4 гола в 17 мача и донесе допълнителни сили в атаката на бирмингамци. За Барселона Маркъс Рашфорд има 45 участия във всички турнири от началото на сезона, в които е отбелязал 13 попадения и е направил 10 асистенции.

