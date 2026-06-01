20-метровата статуя на Меси бе свалена

Грандиозната 20-метрова статуя на Лионел Меси в Колката бе свалена, след като през миналия месец властите забелязаха, че тя се олюлява под въздействието на вятъра. След оплакванията от 25 май инженери от отдела за обществени работа са извършили оглед на статуята и са стигнали до извода, че тя трябва да бъде демонтирана и преместена, тъй като има сериозни нарушения структурната цялост на монумента.

Огромна статуя в чест на Меси

Първоначално конструкцията от фибростъкло и желязо бе обезопасена с тежки въжета, а миналата седмица бяха издигнати и барикади, които да предпазят хората и трафика наоколо. Но днес тя бе свалена и преместена. Все още няма информация къде и кога ще бъде поставена отново.

Гигантският паметник бе издигнат през декември по време на турнето на Лионел Меси в Индия.

Снимки: Imago

