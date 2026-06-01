20-метровата статуя на Меси бе свалена

Грандиозната 20-метрова статуя на Лионел Меси в Колката бе свалена, след като през миналия месец властите забелязаха, че тя се олюлява под въздействието на вятъра. След оплакванията от 25 май инженери от отдела за обществени работа са извършили оглед на статуята и са стигнали до извода, че тя трябва да бъде демонтирана и преместена, тъй като има сериозни нарушения структурната цялост на монумента.

Огромна статуя в чест на Меси

Първоначално конструкцията от фибростъкло и желязо бе обезопасена с тежки въжета, а миналата седмица бяха издигнати и барикади, които да предпазят хората и трафика наоколо. Но днес тя бе свалена и преместена. Все още няма информация къде и кога ще бъде поставена отново.

Гигантският паметник бе издигнат през декември по време на турнето на Лионел Меси в Индия.

A 70ft statue of Lionel Messi in India has been taken down after it was spotted swaying in the wind back in May. pic.twitter.com/y3y0D1cQAh — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 1, 2026

#InPhotos | Public Works Department (PWD) workers dismantle and relocate the 70-foot-high fiberglass statue of Lionel Messi in Kolkata's Lake Town on June 1, 2026, after local residents raised concerns about the structure swaying during strong winds.



(Photo: Samir Jana/HT)… pic.twitter.com/ugnwITlegJ — Hindustan Times (@htTweets) June 1, 2026

Снимки: Imago