Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
  3. Щутгарт счупи рекорд, но постигна голямата си цел

Щутгарт счупи рекорд, но постигна голямата си цел

  • 1 юни 2026 | 15:35
  • 978
  • 1
Щутгарт счупи рекорд, но постигна голямата си цел

Щутгарт успя в опита си да задържи нападателя Дениз Ундав, след като той подписа нов договор. От клуба съобщават единствено, че новото споразумение е дългосрочно, но “Билд” уточнява, че контрактът е удължен от 2027 до 2029 година с опция за още 12 месеца.

Другата новина е, че Ундав става най-високоплатеният футболист на Щутгарт със заплата от 5,5 млн. евро (4,5 млн. досега), а отделно той ще получи бонус от 2 млн. евро за самото преподписване. Изобщо сделката е рекордна за клуба от финансова гледна точка.

29-годишният играч беше титуляр за Германия в контролата с Финландия в неделя, като се отличи с два гола и асистенция преди да напусне заради болки.

Ундав вече изигра три сезона за Щутгарт след трансфера си от Брайтън. Досега той е с 57 гола и 30 асистенции в 117 мача за швабите, което привлече интереса на други клубове.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

  • 1 юни 2026 | 16:35
  • 109
  • 0
Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

  • 1 юни 2026 | 16:19
  • 243
  • 0
Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

  • 1 юни 2026 | 16:14
  • 312
  • 0
Трансфер на Манчестър Юнайтед е номер 1 за сезона в Премиър лийг

Трансфер на Манчестър Юнайтед е номер 1 за сезона в Премиър лийг

  • 1 юни 2026 | 16:12
  • 950
  • 0
20-метровата статуя на Меси бе свалена

20-метровата статуя на Меси бе свалена

  • 1 юни 2026 | 15:49
  • 2022
  • 1
Предстои нова среща между Рангник и Милан

Предстои нова среща между Рангник и Милан

  • 1 юни 2026 | 15:29
  • 553
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 12418
  • 12
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 6483
  • 2
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 10121
  • 81
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 16211
  • 40
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 11703
  • 27
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 10752
  • 14