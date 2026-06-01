Щутгарт счупи рекорд, но постигна голямата си цел

Щутгарт успя в опита си да задържи нападателя Дениз Ундав, след като той подписа нов договор. От клуба съобщават единствено, че новото споразумение е дългосрочно, но “Билд” уточнява, че контрактът е удължен от 2027 до 2029 година с опция за още 12 месеца.

Другата новина е, че Ундав става най-високоплатеният футболист на Щутгарт със заплата от 5,5 млн. евро (4,5 млн. досега), а отделно той ще получи бонус от 2 млн. евро за самото преподписване. Изобщо сделката е рекордна за клуба от финансова гледна точка.

29-годишният играч беше титуляр за Германия в контролата с Финландия в неделя, като се отличи с два гола и асистенция преди да напусне заради болки.

Ундав вече изигра три сезона за Щутгарт след трансфера си от Брайтън. Досега той е с 57 гола и 30 асистенции в 117 мача за швабите, което привлече интереса на други клубове.

