Монако пропиля аванс срещу Тулуза и може да пропусне Европа

Отборите на Тулуза и Монако направиха равенство 2:2 в среща от 31-вия кръг на френската Лига 1, което е напът да попречи на европейския път и на двата тима. Загубените две точки оставиха монегаските на точка от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, като Марсилия, Рен и Лил тепърва трябва да изиграят своите мачове. Тулуза пък вече не се бори за нищо, след като отборът отпадна от Турнира за Купата на Франция, а в Лига 1 е еднакво далеч, както от зона “Европа”, така и от тройката на дъното.

Иначе момчетата от Княжеството взеха комфортна преднина от два гола през първата част, когато се разписаха Джордан Тезе в 6-ата и Ламин Камара в 18-ата минути. Те обаче не надградиха и след почивката допуснаха изравняване на резултата. Автори на попаденията за Тулуза бяха Джейсън Ръсел-Роу в 62-рата и Емерсон в 90-ата минути.