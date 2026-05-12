Монако пред големи промени след фиаското в Лига 1

Това лято в Монако са изправени пред големи промени поради неуспеха си да се класира за Шампионската лига и Лига Европа. Ръководството възнамерява да направи значителни промени, а ситуацията остава изключително несигурна. Спортният директор Тиаго Скуру е търпи сериозни критики, цените на играчите падат, а клубът е изправен и пред съкращения на заплатите. Информацията идва от журналиста Ромен Молина, който сътрудничи за две от най-големите световни медии BBC и The New York Times.

След 33 кръга във френската Лига 1 Монако е на 7-ото място в класирането с изоставане от пет точки от петото място, което би ги класирало за Лига Европа, а това означава, че те нямат шанс да се класират във втория по сила турнир на Стария континент. В последния си кръг от шампионата Монегаските ще играят като гост на Страсбург и ще се надяват на грешка от страна на Марсилия и да изместят провансалци от шестата позиция, за да спечелят квота за Лигата на конференциите.