Интер е близо до първия си трансфер за лятото

Умар Соле е все по-близо до трансфер в шампиона на Италия. Централният защитник може да подпише договор до 2031 г. със заплата от 2,5 милиона евро нето на сезон. Формулата на трансфера от Удинезе е наем със задължителна опция за закупуване.

192-сантиметровият французин е една от целите на Интер за подсилване на защитата, наред с Тарик Мухаремович, босненския стопер на Сасуоло, който е съсобственост с Удинезе. Но преговорите със Соле напредват по-бързо, тъй като конкуренцията е по-малка.

Италианските медии научиха последните подробности от кулисите на преговорите между ръководството на "нерадзурите" и фриулския клуб. Както пише "Тутоспорт", Соле е бил в полезрението на Интер още докато е играл за Залцбург: "Вероятно щяха да се опитат да го привлекат още миналото лято, ако французинът не беше замесен в дело, в което е обвинен в сексуално посегателство.

От тази гледна точка позицията на клуба остава непроменена. "Нерадзурите" няма да се обвързват с играч, замесен в наказателно дело.

"Очаква се съдът в Удине да се произнесе по искането на прокурора за прекратяване на делото или да разпореди допълнително разследване. Ако обвиненията срещу играча бъдат оттеглени, Интер може да ускори преговорите за трансфер", обясни цитираният източник. А тази сутрин дойде прекратяването, както съобщава агенция АНСА.

Същият "Тутоспорт" дава подробности от разговорите: "Фриулците биха могли да приемат и наем със задължителна опция за закупуване за сума между 20 и 30 милиона евро, която ще бъде активирана, след като отборът на Кристи Киву спечели първа точка през февруари 2027 г.

Това решение би било предпочитано от Интер, който, изглежда, вече е осъществил контакт с обкръжението на играча. Споразумението ще предвижда подписване на петгодишен договор с годишна заплата от 2,5 милиона евро нето на сезон".

Снимки: Gettyimages