Марота: Бастони остава в Интер, Шампионската лига е мечта

Президентът на Интер, Бепе Марота, говори за амбициите си в Шампионската лига и настоя, че Алесандро Бастони „ще остане“ в клуба въпреки интереса от страна на Барселона. "Нерадзурите" спечелиха дубъл през този сезон под ръководството на новия треньор Кристиан Киву. Марота вече гледа към бъдещето, което включва подобрен договор за наставника, но също и надграждане на съществуващия състав и оставането на Бастони.

„Този отбор има солидно ядро, истински гръбнак, изграден благодарение на играчи, които са тук от няколко години“, заяви Марота. „Говоря например за Лаутаро Мартинес, Николо Барела и Алесандро Бастони. Сега е важно те да предадат този манталитет на победители и на новите попълнения.“

Предвид многобройните слухове през последните месеци, че от Барселона са готови да направят много сериозен ход за Бастони, означава ли това, че италианският национал ще остане на „Сан Сиро“?

„Мисля, че да. Като цяло ние не сме клуб, който продава, така че ако някой играч си тръгне, то е защото е изразил желание за промяна“, отговори Марота. „Трябва да кажа, че Бастони изобщо не е изразявал желание да напуска. Той е щастлив тук, ние нямаме нужда да продаваме, така че смятам, че ще остане при нас.“

Интер изпита трудности в Шампионската лига този сезон, след като загуби два финала в предишните три години – срещу Манчестър Сити и Париж Сент Жермен.

„Скудетото като президент на Интер беше мечта, но точно тогава трябва да си поставиш нови мечти. Искаме да постигнем нещо специално в Европа през следващия сезон. В спорта трябва да си амбициозен, без да си арогантен, така че ще вдигнем летвата още малко. Шампионската лига е мечта, защото изпитвам уважение към нашите съперници, но и цел за мен като ръководител, който трябва да зададе тона на отбора. Искаме да стигнем до финала за трети път и се надявам, че след като аз загубих четири финала в кариерата си, играчите ще ми направят този подарък – Шампионската лига. Надявам се да вдигна този трофей, преди да се пенсионирам," заяви Марота.

Снимки: Gettyimages