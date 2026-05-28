Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Марота: Бастони остава в Интер, Шампионската лига е мечта

Марота: Бастони остава в Интер, Шампионската лига е мечта

  • 28 май 2026 | 11:52
  • 564
  • 0
Марота: Бастони остава в Интер, Шампионската лига е мечта

Президентът на Интер, Бепе Марота, говори за амбициите си в Шампионската лига и настоя, че Алесандро Бастони „ще остане“ в клуба въпреки интереса от страна на Барселона. "Нерадзурите" спечелиха дубъл през този сезон под ръководството на новия треньор Кристиан Киву. Марота вече гледа към бъдещето, което включва подобрен договор за наставника, но също и надграждане на съществуващия състав и оставането на Бастони.

„Този отбор има солидно ядро, истински гръбнак, изграден благодарение на играчи, които са тук от няколко години“, заяви Марота. „Говоря например за Лаутаро Мартинес, Николо Барела и Алесандро Бастони. Сега е важно те да предадат този манталитет на победители и на новите попълнения.“

Интер отправи първата си официална оферта за Къртис Джоунс
Интер отправи първата си официална оферта за Къртис Джоунс

Предвид многобройните слухове през последните месеци, че от Барселона са готови да направят много сериозен ход за Бастони, означава ли това, че италианският национал ще остане на „Сан Сиро“?

„Мисля, че да. Като цяло ние не сме клуб, който продава, така че ако някой играч си тръгне, то е защото е изразил желание за промяна“, отговори Марота. „Трябва да кажа, че Бастони изобщо не е изразявал желание да напуска. Той е щастлив тук, ние нямаме нужда да продаваме, така че смятам, че ще остане при нас.“

Киву: Лаутаро ще продължи да пише история с Интер
Киву: Лаутаро ще продължи да пише история с Интер

Интер изпита трудности в Шампионската лига този сезон, след като загуби два финала в предишните три години – срещу Манчестър Сити и Париж Сент Жермен.

„Скудетото като президент на Интер беше мечта, но точно тогава трябва да си поставиш нови мечти. Искаме да постигнем нещо специално в Европа през следващия сезон. В спорта трябва да си амбициозен, без да си арогантен, така че ще вдигнем летвата още малко. Шампионската лига е мечта, защото изпитвам уважение към нашите съперници, но и цел за мен като ръководител, който трябва да зададе тона на отбора. Искаме да стигнем до финала за трети път и се надявам, че след като аз загубих четири финала в кариерата си, играчите ще ми направят този подарък – Шампионската лига. Надявам се да вдигна този трофей, преди да се пенсионирам," заяви Марота.

И Реал Мадрид посяга към Бастони
И Реал Мадрид посяга към Бастони
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От Челси са поставили впечатляваща цена на Енцо Фернандес, халфът се надява на ход от Реал Мадрид

От Челси са поставили впечатляваща цена на Енцо Фернандес, халфът се надява на ход от Реал Мадрид

  • 28 май 2026 | 10:48
  • 5081
  • 7
Монако спечели битката с Байер (Леверкузен) за Филипе Луис

Монако спечели битката с Байер (Леверкузен) за Филипе Луис

  • 28 май 2026 | 10:36
  • 1624
  • 0
ФА с обвинения към Челси

ФА с обвинения към Челси

  • 28 май 2026 | 09:54
  • 2202
  • 0
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 13952
  • 27
Разочарование в Ювентус! Робъртсън е избрал Тотнъм

Разочарование в Ювентус! Робъртсън е избрал Тотнъм

  • 28 май 2026 | 08:12
  • 5289
  • 6
Треньорът на Райо: Чувстваме тъга, че пропуснахме такъв шанс

Треньорът на Райо: Чувстваме тъга, че пропуснахме такъв шанс

  • 28 май 2026 | 06:55
  • 3211
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

  • 27 май 2026 | 23:59
  • 46637
  • 124
Голямо име идва на "Лазур"! Неманя Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Голямо име идва на "Лазур"! Неманя Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

  • 28 май 2026 | 10:10
  • 6063
  • 3
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 13952
  • 27
Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

  • 28 май 2026 | 07:21
  • 11026
  • 15
Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

  • 28 май 2026 | 10:52
  • 7640
  • 27
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 5844
  • 0