Сблъсъци между фенове на ПСЖ и Арсенал през цялата нощ, полицията очаква още проблеми

Фенове на Пари Сен Жермен и Арсенал са участвали в няколко масови сбивания през изминалата нощ в Будапеща, където тази вечер техните любими отбори излизат един срещу друг на финала на Шампионската лига. В социалните мрежи се появиха редица клипове от сблъсъци по улиците на унгарската столица, в които ултрасите се замерят с факли и бутилки и влизат в ръкопашни схватки.

🚨💥 Clashes in Budapest last night between PSG and Arsenal ahead of today’s Champions League League final! 😳 pic.twitter.com/3LWyRPatD6 — Ultras Clips (@ultras_clips) May 30, 2026

Според информации над 4000 полицаи са ангажирани с опазването на реда, като очакванията са повече от 10 000 привърженици да останат извън стадиона по време на самия мач, което може да породи допълнително напрежение.

Над 45 000 души са тези, които са пристигнали в унгарската столица само за финала. Двата отбора по принцип разполагат с по 17 000 билета за “Пушкаш Арена”, чийто капацитет е 67 000 зрители.

Във Франция също има много сериозна организация от страна на властите, като 22 000 полицаи и жандармеристи ще отговарят за реда в страната преди по време и след финала. Над 8 хиляди от тях ще бъдат разпределени по улиците на френската столица.

След триумфа на ПСЖ в ШЛ през миналата година имаше сериозни безредици, като бяха арестувани 563 човека в нощта след двубоя. 491 от тези арести бяха направени в Париж.

Снимки: Gettyimages