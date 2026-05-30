Четири участника на Мондиал 2026 изиграха първите си контроли преди началото на турнира

  • 30 май 2026 | 11:18
Четири участника на Мондиал 2026 изиграха първите си контроли преди началото на турнира

Иран победи Гамбия с 3:1 в първата си контролна среща, част от подготовката на отбора за Световното първенство това лято.

Иранците спечелиха двубоя в турския курорт Анталия, където тимът е на лагер. За Гамбия като цял мач записа левият бек на ЦСКА Сейни Санянг, който през изминалия сезон игра под наем в Ботев (Враца). Гамбия поведе чрез Омар Коли преди почивката, но Иран изравни чрез Ариа Юсефи след почивката, преди Рамин Резаейан и Мехди Тареми да завършат обрата.

Около участието на Иран на Световното първенство все още има неясноти, като от местната футболна федерация настояват ФИФА да изясни кога ще бъдат издадени визи за турнира след преместването на тренировъчния им лагер за Мондиала от Аризона в Тихуана. “Изпратихме имейл до ФИФА и ги помолихме да обявят резултата възможно най-скоро, за да кажат на кой ден ще бъдат издадени визите, защото сега се нуждаем както от мексикански визи, така и от визи за САЩ. Въз основа на последния разговор, който проведохме, те отговориха, че административният процес най-вероятно ще приключи тази седмица”, заяви първият вицепрезидент на футболната федерация на Иран Мехди Мохамаднаби пред “Ройтерс”.

Отборът на Южна Африка, който ще играе в първия двубой на Мондиал 2026, направи нулево реми с Никарагуа в приятелски мач, игран в Йоханесбург. Лайл Фостър пропусна дузпа за “Бафана Бафана” през първото полувреме, докато селекционерът Уго Броос даде почивка на няколко от титулярните си играчи в последния мач, преди да се отправят към базата си в Пачука. Южна Африка се изправя срещу съдомакините Мексико в откриващия мач на Световното първенство на “Ацтека” на 11 юни, преди сблъсък с Чехия в Атланта на 18 юни и последен мач от Група “А” срещу Южна Корея шест дни по-късно в Монтерей.

В други контролни срещи на участници на Мондиал 2026 Босна и Херцеговина завърши 0:0 срещу Северна Македония, а Ирак се наложи с минималното 1:0 срещу Андора.

Снимки: Imago

