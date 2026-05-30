Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Ще има ли изненада? Титлата в Елитната група до 18 години ще се реши днес

Ще има ли изненада? Титлата в Елитната група до 18 години ще се реши днес

  • 30 май 2026 | 08:00
  • 2518
  • 1
Ще има ли изненада? Титлата в Елитната група до 18 години ще се реши днес

Драмата в Елитната група до 18 години достига своята кулминация! В последния кръг от шампионата Септември и Локомотив (Пловдив) ще определят кой ще грабне титлата и правото да представя България в Младежката Шампионска лига през следващия сезон.

Лидерът в класирането Септември е само на крачка от шампионския трофей. "Септемврийци" гостуват на Локомотив (София) в Требич, като дори равенство ще бъде достатъчно, за да завършат сезона на първото място. Тимът демонстрира стабилност през цялата кампания и влиза в решителния сблъсък с предимството да зависи единствено от себе си.

В същото време Локомотив (Пловдив) няма право на грешка. "Смърфовете" гостуват на ЦСКА в София и задължително трябва да спечелят своя двубой, ако искат да запазят надежди за титлата. Освен успех срещу "червените", пловдивчани ще трябва да се надяват и на помощ от другия Локомотив - този от София, който да спре Септември.

Всички погледи ще бъдат насочени към двата решителни мача, които ще определят новия шампион на България при юношите до 18 години. Ще има ли изненада в последния кръг или Септември ще удържи върха?

Отговорите на всички въпроси и развоя на битката за титлата може да следите НА ЖИВО в Sportal.bg!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Бивш защитник на Славия: В България се играе добър футбол

Бивш защитник на Славия: В България се играе добър футбол

  • 30 май 2026 | 02:12
  • 1902
  • 4
Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

  • 30 май 2026 | 01:27
  • 15939
  • 105
Косич: Ядосан съм на футбола! Първо да си почина, после ще говоря за бъдещето

Косич: Ядосан съм на футбола! Първо да си почина, после ще говоря за бъдещето

  • 29 май 2026 | 22:18
  • 8747
  • 11
Бонман каза как спаси три от четирите дузпи срещу Локо, големият герой е бивш национал на България

Бонман каза как спаси три от четирите дузпи срещу Локо, големият герой е бивш национал на България

  • 29 май 2026 | 22:14
  • 10805
  • 1
Микаел Старе: Скоро Лудогорец отново ще е на върха

Микаел Старе: Скоро Лудогорец отново ще е на върха

  • 29 май 2026 | 22:08
  • 3457
  • 7
Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 74593
  • 427
Виж всички

Водещи Новини

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 4911
  • 42
Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

  • 30 май 2026 | 01:27
  • 15939
  • 105
Първи голям летен трансфер: Антъни Гордън подписа с Барселона

Първи голям летен трансфер: Антъни Гордън подписа с Барселона

  • 29 май 2026 | 22:51
  • 13899
  • 48
Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

  • 29 май 2026 | 22:22
  • 16351
  • 23
Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 74593
  • 427
"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

  • 29 май 2026 | 21:21
  • 23525
  • 77