Ще има ли изненада? Титлата в Елитната група до 18 години ще се реши днес

Драмата в Елитната група до 18 години достига своята кулминация! В последния кръг от шампионата Септември и Локомотив (Пловдив) ще определят кой ще грабне титлата и правото да представя България в Младежката Шампионска лига през следващия сезон.

Лидерът в класирането Септември е само на крачка от шампионския трофей. "Септемврийци" гостуват на Локомотив (София) в Требич, като дори равенство ще бъде достатъчно, за да завършат сезона на първото място. Тимът демонстрира стабилност през цялата кампания и влиза в решителния сблъсък с предимството да зависи единствено от себе си.

В същото време Локомотив (Пловдив) няма право на грешка. "Смърфовете" гостуват на ЦСКА в София и задължително трябва да спечелят своя двубой, ако искат да запазят надежди за титлата. Освен успех срещу "червените", пловдивчани ще трябва да се надяват и на помощ от другия Локомотив - този от София, който да спре Септември.

Всички погледи ще бъдат насочени към двата решителни мача, които ще определят новия шампион на България при юношите до 18 години. Ще има ли изненада в последния кръг или Септември ще удържи върха?

