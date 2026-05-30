  • 30 май 2026 | 03:24
  • 184
  • 0
Роналдиньо ще стиска палци за ПСЖ

Легендарният бивш национал на Бразилия Роналдиньо изрази подкрепата си за Пари Сен Жермен преди финала на Шампионската лига срещу Арсенал.

„Напред, Париж“, написа Роналдиньо в профила си в "X", споделяйки своя снимка с екипа на френския гранд.

Бразилският атакуващ халф игра за ПСЖ в периода от 2001 до 2003 година, като записа 77 мача във всички турнири, в които отбеляза 25 гола и направи 19 асистенции.

Любопитното е, че на "Парк де Пренс" Роналдиньо беше съотборник с настоящия мениджър на Арсенал Микел Артета.

