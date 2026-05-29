ПСЖ пристигна в Будапеща с целия си наличен състав, Дембеле и Хакими са на разположение

Луис Енрике определи група от 24 играчи, с които Пари Сен Жермен отпътува за Будапеща. Утре на “Пушкаш Арена” парижани излизат срещу Арсенал във финала на Шампионската лига в опит да спечелят за втори пореден път трофея.

Луис Енрике няма никакви проблеми с контузии и ще разполага с целия си наличен състав. Както се очакваше, Усман Дембеле и Ашраф Хакими, които имаха известни проблеми, са възстановени и също са в групата. Играчи като Куентин Нджанту и Люка Шевалие, които дълго време отсъстваха заради контузия, също са включени.

Парижани вече са пристигнали в унгарската столица и са се настанили в своя хотел в центъра на Будапеща. Техният съперник Арсенал пристигна още вчера.

