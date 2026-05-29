Финалът на Шампионската лига: ПСЖ – Арсенал и награда 65" 4K телевизор

Пари Сен Жермен и Арсенал се изправят един срещу друг в събота (30 май) от 19:00 часа на „Пушкаш Арена" в Будапеща във финала на Шампионската лига. И двата отбора спечелиха вътрешните първенства на страните си, но само един ще стане и европейски шампион.

ПСЖ защитава титлата си от миналата година, а Арсенал стига до финала за първи път от 20 години насам.

Двата тима се срещнаха миналата година на полуфинал и тогава ПСЖ елиминира Арсенал.

Включете се в нашата безплатна игра, тествайте усета си за финала и може да спечелите 65-инчов 4K Ultra HD телевизор. Участието отнема само няколко минути, а в платформата ще откриете и още игри с различни награди и предизвикателства.

