Кварацхелия: Доказали сме, че можем да победим всеки

  • 30 май 2026 | 07:45
  • 956
  • 1
Крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия сподели мнението си за промените в играта на отбора в сравнение с миналия сезон и разкри очакванията си за финала в Шампионската лига срещу Арсенал.

„Мисля, че настъпиха доста промени, тъй като много отбори вече бяха проучили стила ни на игра от миналия сезон. Съперниците се опитваха да неутрализират силните ни страни, но ние показахме, че сме способни да намираме решения във всяка ситуация и да действаме успешно срещу всеки опонент. Отнасяме се с уважение към всички противници, но сме уверени в качествата си и знаем, че можем да победим всеки отбор. Най-важното е да се концентрираме върху собствената си игра и именно към това се придържаме", каза Кварацхелия.

„До известна степен всичко си остана по старому, защото през миналия сезон свършихме отлична работа и се стремим да се представим на високо ниво и през настоящия", изтъкна грузинецът.

„Не е лесно да защитаваш титлата си в Шампионската лига. Осъзнаваме, че сме действащи шампиони. Началото на сезона не се разви така, както ни се искаше. След големия брой мачове почти нямахме време за почивка, затова трябваше бързо да превключим и да докажем на всички, че миналогодишната ни победа беше заслужена", обясни Кварацхелия.

„В началните етапи на сезона се сблъскахме с трудности, но след това осъзнахме, че трябва да правим това, което умеем най-добре. Отново започнахме да действаме като едно цяло, продължихме да побеждаваме и успяхме да стигнем до финала", заяви крилото.

„Това е много важно за нас. Знаем, че оставаме действащи шампиони и сме способни отново да спечелим този трофей. Разбира се, ще бъде изключително трудно, но вече неведнъж сме доказвали, че можем да победим всеки съперник, ако показваме своя футбол и се раздаваме напълно в играта“, добави Кварацхелия.

Снимки: Gettyimages

