Арсенал вече си осигури поне 105 милиона от Шампионската лига

Арсенал си е гарантирал поне 105,6 милиона евро за достигане до финала на Шампионската лига 2025/26, твърди "Би Би Си". Тази сума може да е по-близо до 150 милиона евро, в зависимост от приходите от телевизионни права, които клубът получава от УЕФА. Ако победи ПСЖ, английският отбор ще получи поне 109,5 милиона евро награден фонд за Шампионската лига този сезон. Успехът на самия финал ще донесе допълнителни средства.

Арсенал получи 18,62 милиона евро за участие в груповата фаза. За спечелването на всичките осем мача в груповата фаза отборът получи бонус от 16,8 милиона евро. След това клубът получи 2 милиона евро за завършване в челната осмица и допълнителни 9,9 милиона евро за завършване на първо място в груповата фаза. Отборът на Микел Артета получи 11 милиона евро за достигане до осминафиналите. Допълнителни 12,5 милиона евро бяха добавени за достигане до четвъртфиналите и 15 милиона евро за достигане до полуфиналите. Като финалисти, Арсенал вече си е осигурил допълнителни 18,5 милиона евро. Тази сума ще се увеличи до 25 милиона евро, ако победят ПСЖ.

Финалът в Шампионската лига на 30 май. Мачът на „Пушкаш Арена“ в Будапеща започва в 19:00 часа.

