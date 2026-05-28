Неймар остана верен на себе си и пристигна с хиликоптер

Неймар се присъедини към лагера на националния отбор на Бразилия преди Световното първенство, като пристигането му не остана незабелязано. Звездата долетя в тренировъчната база в Терезополис с частен хеликоптер. 34-годишният футболист е сред най-големите имена в състава на Бразилия, но около физическото му състояние има сериозни въпросителни. Той е единственият от “селесао”, който си позволи подобно екстравагантно пристигане.

Неймар се включва в подготовката с контузия и веднага ще бъде подложен на медицински прегледи. Целта е да се установи реалната тежест на травмата и кога може да се очаква завръщането му на терена. Националите на Бразилия ще останат в базата „Гранжа Комари“ уикенда, когато когато ще отпътуват за Рио де Жанейро, където ще бъде и последната проверка преди Мондиал 2026 на “Маракана” срещу Панама.