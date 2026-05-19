Жоао Педро проговори след решението на Анчелоти да не го вземе на Световното

Голмайсторът на Челси Жоао Педро коментира решението на селекционера на Бразилия Карло Анчелоти да не го извика за Мондиал 2026. Именно това беше най-голямата изненада в състава на “Селесао” за турнира в САЩ, Канада и Мексико.
Наградата за играч на сезона в Челси утеши Жоао Педро, след като бе пренебренгат от Анчелоти
“Опитвах се да давам най-доброто от себе си през цялото време. За съжаление, не успях да сбъдна мечтата си да представлявам моята страна на Световно първенство, но оставам спокоен и фокусиран, какъвто винаги се опитвам да бъда. Радостите и разочарованията са част от футбола. Оттук нататък желая успех на всички, които ще бъдат там, и просто ще бъда поредният фен, който ще им стиска палци да донесат шестата титла у дома”, написа Педро в Инстаграм.
От своя страна, Анчелоти обясни по следния начин своето решение по време на пресконференцията си: “Повярвайте ми, тъжно ми е за Педро. Предвид сезона, който прави, той вероятно заслужаваше да отиде на Световното първенство. Въпреки това, с цялото възможно уважение и с толкова много конкуренция, ние предпочетохме други играчи. Но наистина съжаляваме за Педро”.
24-годишният нападател има 20 попадения и 9 асистенции в 49 мача за Челси през този сезон, а за Бразилия е записал 8 срещи без нито един голов принос.
