Жоао Педро проговори след решението на Анчелоти да не го вземе на Световното

  • 19 май 2026 | 19:12
  • 4534
  • 3

Голмайсторът на Челси Жоао Педро коментира решението на селекционера на Бразилия Карло Анчелоти да не го извика за Мондиал 2026. Именно това беше най-голямата изненада в състава на “Селесао” за турнира в САЩ, Канада и Мексико.

Наградата за играч на сезона в Челси утеши Жоао Педро, след като бе пренебренгат от Анчелоти
Наградата за играч на сезона в Челси утеши Жоао Педро, след като бе пренебренгат от Анчелоти

“Опитвах се да давам най-доброто от себе си през цялото време. За съжаление, не успях да сбъдна мечтата си да представлявам моята страна на Световно първенство, но оставам спокоен и фокусиран, какъвто винаги се опитвам да бъда. Радостите и разочарованията са част от футбола. Оттук нататък желая успех на всички, които ще бъдат там, и просто ще бъда поредният фен, който ще им стиска палци да донесат шестата титла у дома”, написа Педро в Инстаграм.

От своя страна, Анчелоти обясни по следния начин своето решение по време на пресконференцията си: “Повярвайте ми, тъжно ми е за Педро. Предвид сезона, който прави, той вероятно заслужаваше да отиде на Световното първенство. Въпреки това, с цялото възможно уважение и с толкова много конкуренция, ние предпочетохме други играчи. Но наистина съжаляваме за Педро”.

24-годишният нападател има 20 попадения и 9 асистенции в 49 мача за Челси през този сезон, а за Бразилия е записал 8 срещи без нито един голов принос.

Снимки: Gettyimages

