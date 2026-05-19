Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Ето как реагира Неймар на новината за участието си на Световното първенство

Ето как реагира Неймар на новината за участието си на Световното първенство

  • 19 май 2026 | 17:42
  • 3183
  • 1

Голмайстор номер 1 в историята на националния тим на Бразилия Неймар получи повиквателна от селекционера Карло Анчелоти и така ще представя своята страна на Мондиал 2026. По този случай нападателят на Сантос публикува 15-минутно видео в канала си в YouTube, като акцентът беше реакцията му на новината, че ще играе на четвърто поредно Световно първенство.

Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала
Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

Неймар със спокойствие слушаше как Анчелоти изрежда имената на своите избраници в компанията на половинката си Бруна Бианкарди, а около тях бяха семейството и приятелите на футболиста. Щом треньорът изрече името на бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен, всички в помещението изпаднаха във възторг, като Бруна прегърна Неймар, а той се разплака от радост. Впоследствие 34-годишният играч започна да прегръща и да благодари на присъстващите един по един.

После нападателят проведе кратък видеоразговор със звездата на Барса Рафиня, за да сподели радостта си, казвайки му: “Рафа, благодаря ти, братле. Благодаря ти толкова много. Знаеш колко много ми е грижа за теб. Благодаря за всичко. Благодаря толкова много, братле, наистина. Хайде, можем да го направим. Всичко ще бъде наред. Ще спечелим това нещо”. Опитният футболист също така се обади и на баща си, повтаряйки му няколко пъти: “Успяхме, татко, успяхме”, добавяйки: “Толкова съм облекчен, обичам те, много съм щастлив, утре ще ти дам прегръдка”.

Накрая Неймар се обърна към зрителите на видеото със следното послание: “Трудно е да не се разчувствам. Предвид всичко, през което преминахме и на което станахте свидетели. Това, че стигнах дотук и че ще успея да участвам на още едно Световно първенство, е невероятно. Това са сълзи на истинско щастие. Наистина искам да благодаря на всеки един бразилец, който ме е подкрепял, стискал ми е палци и се е надявал да бъда в състава. Беше наистина специално да усетя тази обич от феновете. Това е, сега всички сме едно цяло. Имаме още един Мондиал, за който да се борим. Определено ще дадем живота си, за да върнем купата в Бразилия. Наистина съм толкова щастлив. Надяваме се да приключим по най-добрия възможен начин, а именно с триумф”.

Неймар с мощна рекламна кампания след обявата на Анчелоти
Неймар с мощна рекламна кампания след обявата на Анчелоти

Това обаче не беше всичко, защото бразилската звезда направи още едно обръщение: “Здравейте, всички. Това е ден на огромна радост. Постигнах моята цел, която беше да се завърна в националния отбор на Бразилия и да играя на Световното първенство. Вие проследихте моя път. Наистина се радвах, че бяхте с мен. Благодаря ви за всичко, а сега е време да стискате палци за шеста световна титла на Бразилия и да ни подкрепяте, за да може да я преследваме заедно. Благодаря ви и ще се видим там!”

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От Реал Мадрид ще обявят завръщането на Моуриньо до дни

От Реал Мадрид ще обявят завръщането на Моуриньо до дни

  • 19 май 2026 | 17:00
  • 733
  • 2
От Барселона ще направят решителна крачка към финансовата стабилност през лятото

От Барселона ще направят решителна крачка към финансовата стабилност през лятото

  • 19 май 2026 | 16:38
  • 2301
  • 6
Интер показа новия си екип със Скудетото и Кокардата

Интер показа новия си екип със Скудетото и Кокардата

  • 19 май 2026 | 16:35
  • 1997
  • 3
Лаутаро Мартинес: Не ми харесва футболната среда, след края на кариерата ми ще изчезна

Лаутаро Мартинес: Не ми харесва футболната среда, след края на кариерата ми ще изчезна

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 1255
  • 1
Челси ще настоява за компенсация от Манчестър Сити заради Енцо Мареска

Челси ще настоява за компенсация от Манчестър Сити заради Енцо Мареска

  • 19 май 2026 | 16:27
  • 1798
  • 0
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 6295
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 32511
  • 90
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 5003
  • 5
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 8287
  • 21
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 6295
  • 10
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 19924
  • 9
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 20434
  • 16