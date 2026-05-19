Ето как реагира Неймар на новината за участието си на Световното първенство

Голмайстор номер 1 в историята на националния тим на Бразилия Неймар получи повиквателна от селекционера Карло Анчелоти и така ще представя своята страна на Мондиал 2026. По този случай нападателят на Сантос публикува 15-минутно видео в канала си в YouTube, като акцентът беше реакцията му на новината, че ще играе на четвърто поредно Световно първенство.

Неймар със спокойствие слушаше как Анчелоти изрежда имената на своите избраници в компанията на половинката си Бруна Бианкарди, а около тях бяха семейството и приятелите на футболиста. Щом треньорът изрече името на бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен, всички в помещението изпаднаха във възторг, като Бруна прегърна Неймар, а той се разплака от радост. Впоследствие 34-годишният играч започна да прегръща и да благодари на присъстващите един по един.

После нападателят проведе кратък видеоразговор със звездата на Барса Рафиня, за да сподели радостта си, казвайки му: “Рафа, благодаря ти, братле. Благодаря ти толкова много. Знаеш колко много ми е грижа за теб. Благодаря за всичко. Благодаря толкова много, братле, наистина. Хайде, можем да го направим. Всичко ще бъде наред. Ще спечелим това нещо”. Опитният футболист също така се обади и на баща си, повтаряйки му няколко пъти: “Успяхме, татко, успяхме”, добавяйки: “Толкова съм облекчен, обичам те, много съм щастлив, утре ще ти дам прегръдка”.

🥺🇧🇷 Raphinha videocalled Neymar Jr who was in tears after being called up for the World Cup.



“We’re together, Rapha… we are gonna 𝐖𝐈𝐍 this!” 🏆



🎥 Neymar Jr channel on YouTube pic.twitter.com/zzoa0wkA1A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Накрая Неймар се обърна към зрителите на видеото със следното послание: “Трудно е да не се разчувствам. Предвид всичко, през което преминахме и на което станахте свидетели. Това, че стигнах дотук и че ще успея да участвам на още едно Световно първенство, е невероятно. Това са сълзи на истинско щастие. Наистина искам да благодаря на всеки един бразилец, който ме е подкрепял, стискал ми е палци и се е надявал да бъда в състава. Беше наистина специално да усетя тази обич от феновете. Това е, сега всички сме едно цяло. Имаме още един Мондиал, за който да се борим. Определено ще дадем живота си, за да върнем купата в Бразилия. Наистина съм толкова щастлив. Надяваме се да приключим по най-добрия възможен начин, а именно с триумф”.

Това обаче не беше всичко, защото бразилската звезда направи още едно обръщение: “Здравейте, всички. Това е ден на огромна радост. Постигнах моята цел, която беше да се завърна в националния отбор на Бразилия и да играя на Световното първенство. Вие проследихте моя път. Наистина се радвах, че бяхте с мен. Благодаря ви за всичко, а сега е време да стискате палци за шеста световна титла на Бразилия и да ни подкрепяте, за да може да я преследваме заедно. Благодаря ви и ще се видим там!”

Снимки: Gettyimages