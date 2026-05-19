Анчелоти: Неймар демонстрира постоянство

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти коментира повиквателната на Неймар за Световното първенство през 2026 г. 34-годишният нападател на Сантос бе включен в окончателния състав на Бразилия за предстоящ Мондиал, като той не бе играл за националния отбор от 2023 г. поради серия от контузии.
Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала
„Неймар ще бъде важен играч за нас на Световното първенство. Анализирахме ситуацията на Неймар през цялата година . Осъзнахме, че през този последен период той демонстрира постоянство и е в добра физическа форма“, каза Анчелоти на пресконференция, на която обяви своите 26 футболисти, пътуващи за форума в САЩ, Канада и Мексико.