Анчелоти: Неймар демонстрира постоянство

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти коментира повиквателната на Неймар за Световното първенство през 2026 г. 34-годишният нападател на Сантос бе включен в окончателния състав на Бразилия за предстоящ Мондиал, като той не бе играл за националния отбор от 2023 г. поради серия от контузии.

„Неймар ще бъде важен играч за нас на Световното първенство. Анализирахме ситуацията на Неймар през цялата година . Осъзнахме, че през този последен период той демонстрира постоянство и е в добра физическа форма“, каза Анчелоти на пресконференция, на която обяви своите 26 футболисти, пътуващи за форума в САЩ, Канада и Мексико.

ANCELOTTI:



“Neymar will be an important player for us at the World Cup. We spent the entire year analyzing Neymar. We realized that in this last period he had continuity and was in good physical condition.” pic.twitter.com/lhqCaLAnIa — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) May 18, 2026