Наградата за играч на сезона в Челси утеши Жоао Педро, след бе пренебренгат от Анчелоти

Нападателят Жоао Педро беше избран за играч на сезона на английския футболен клуб Челси в деня след като не беше повикан от селекционера на Бразилия Карло Анчелоти в състава за Световното първенство в Северна Америка, започващо през следващия месец. 24-годишният бразилец отбеляза 15 попадения и направи 5 асистенции за „сините“ от Лондон във Висшата лига през настоящата кампания, заради което получи 60% от гласовете и изпревари аржентинския полузащитник Енцо Фернандес.

Седмица преди края на сезона Челси заема десетото място във Висшата лига с 49 точки, на 4 от местата, даващи право на участие в Лига Европа и на 2 от осмото място, което дава право на участие в Лигата на конференциите, но и с мач по-малко от конкурентите си. Жоао Педро обаче няма да пътува за Мондиал 2026, въпреки че игра за „Селесао“ в голяма част от квалификациите за турнира през миналите две години. Офанзивният футболист остана извън състава, включващ 34-годишния Неймар, който не е играл за Бразилия от октомври 2023 година.

Joao Pedro is our 25/26 Player of the Season. 🇧🇷💙 pic.twitter.com/bkCyUyECEq — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2026