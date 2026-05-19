  Наградата за играч на сезона в Челси утеши Жоао Педро, след бе пренебренгат от Анчелоти

Наградата за играч на сезона в Челси утеши Жоао Педро, след бе пренебренгат от Анчелоти

  • 19 май 2026 | 12:59
Наградата за играч на сезона в Челси утеши Жоао Педро, след бе пренебренгат от Анчелоти

Нападателят Жоао Педро беше избран за играч на сезона на английския футболен клуб Челси в деня след като не беше повикан от селекционера на Бразилия Карло Анчелоти в състава за Световното първенство в Северна Америка, започващо през следващия месец. 24-годишният бразилец отбеляза 15 попадения и направи 5 асистенции за „сините“ от Лондон във Висшата лига през настоящата кампания, заради което получи 60% от гласовете и изпревари аржентинския полузащитник Енцо Фернандес.

Седмица преди края на сезона Челси заема десетото място във Висшата лига с 49 точки, на 4 от местата, даващи право на участие в Лига Европа и на 2 от осмото място, което дава право на участие в Лигата на конференциите, но и с мач по-малко от конкурентите си. Жоао Педро обаче няма да пътува за Мондиал 2026, въпреки че игра за „Селесао“ в голяма част от квалификациите за турнира през миналите две години. Офанзивният футболист остана извън състава, включващ 34-годишния Неймар, който не е играл за Бразилия от октомври 2023 година.

