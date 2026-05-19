Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

Бившият футболист на Лудогорец - Игор Тиаго ще бъде част от представителния състав на Бразилия за Мондиал 2026! Освен това в състава на "селесао" попадна и Неймар, който първоначално не трябваше да е там, тъй като се контузи в началото на пролетта и пропусна контролите през март, но в крайна сметка селекционерът Карло Анчелоти го привика. Особено голямо бе вълнението около Неймар от страна на феновете в Бразилия и самите те обградиха конгресната сграда в Рио де Жанейро, където се проведе официалното събитие, на което Анчелоти обяви окончателния си избор. Запалянковците скандираха името на футболиста часове преди началото на пресконференцията на италианския специалист и дори се разпространи мълва, според която те са били готови на крайни действия само и само техният любимец да бъде част от 26-е играчи, които ще атакуват шестата световна титла.

Феновете настояват за Неймар, заплашват Анчелоти, че ще му спрат цигарите

ЕТО И ВСИЧКИ ФУТБОЛИСТИ НА БРАЗИЛИЯ ЗА МОНДИАЛ 2026



ВРАТАРИ: Алисон (Ливърпул), Едерсон (Фенербахче), Уевертон (Гремио)



ЗАЩИТНИЦИ: Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Ювентус), Данило (Фрламенго), Дъглас Сантос (Зенит), Габриел Магаляеш (Арсенал), Рожер Ибанес (Ал Ахли), Лео Перейра (Фламенго), Маркиньос (Пари Сен Жермен), Уеслей (Рома)



ХАЛФОВЕ: Бруно Гимараеш (Нюкасъл), Каземиро (Манчестър Юнайтед), Данило (Ботафого), Фабиньо (Ал-Итихад), Лукас Пакета (Фламенго)



НАПАДАТЕЛИ: Ендрик (Лион), Габриел Мартинели (Арсенал), Игор Тиаго (Брентфорд), Луис Енрике (Зенит), Матеуш Куня (Манчестър Юнайтед), Неймар (Сантос), Рафиня (Барселона), Раян (Борнемут), Винисиус (Реал Мадрид)

Неймар бе обявен непосредствено след Игор Тиаго, което предизвика голям фурор в залата на пресконференцията, където включително и официалните лица реагираха с бурни възгласи, а Анчелоти бе принуден за кратко да прекъсне съобщаванетп ма имената на последните нападатели.

🚨The scenes when Neymar was announced in the squad, crazy! 👀🇧🇷 pic.twitter.com/6nSgSTlsis — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) May 18, 2026

Селекционерът пък потвърди, че Неймар вече е в добро състояние и намирайки се в този последен етап от кариерата си на национален състезател ще бъде в необходимата кондиция, за да спомогне за достойното представяне на отбора в САЩ, Канада и Мексико.

🚨ANCELOTTI:



“Neymar will be an important player for us at the World Cup. We spent the entire year analyzing Neymar. We realized that in this last period he had continuity and was in good physical condition.” pic.twitter.com/lhqCaLAnIa — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) May 18, 2026

Бразилия ще стартира участието си на Мондиал 2026 в група "С", където ще бъде в компанията на Мароко, Хаити и Канада. Тук обаче предизвикателството ще бъде доста по-трудно, ако южноамериканският гранд иска да прибави към витрината си шеста световна титла, тъй като това ще бъдат първите световни футболни финали с общо 48 отбора. Това означава, че в директните елиминации ще има включително и фаза на 1/16-финали, а по пътя към трофея победителят ще трябва да изиграе общо цели 8 мача - 3 в групите и 5 след това.

При това положение бъдещият световен шампион ще има нужда от мощна скамейка, която да издържи на темпото на турнира, който все повече се превръща в маратон.

За целта Анчелоти изглежда напълно подготвен и със себе си в Северна Америка повежда не само головата машина Игор Тиаго и амбицирания да се докаже Неймар, но и цяла плеяда други футболисти, които изглежда, че са във върхова форма към момента. Сред тях са вратарят на все още действащият английски шампион Ливърпул - Алисон Бекер, бранителят на Фламенго - Данило, с чийто гол "рубро-негро" спечели Копа Либертадорес миналия ноември, Каземиро от преродения Манчестър Юнайтед, детето-чудо Ендрик, както и Габриел Мартинели от кандидат шампиона на Премиър лийг - Арсенал.

Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико ще продължи повече от месец, като официалното откриване предстои на 11 юни, а големият финал ще се изиграе на 19 юли. Общо 16 града в Северна Америка предстои да приемат сблъсъците на най-добрите на планетата, като Бразилия ще опита да спечели първата си световна титла от 2002 г. насам. В груповата фаза първият мач на "Селесао" ще бъде срещу Мароко на 14 юни, след което на 20 юни е двубоят с Хаити, а накрая на 25 юни е сблъсъкът с Шотландия.