Неймар с мощна рекламна кампания след обявата на Анчелоти

  • 19 май 2026 | 06:55
Неймар се възползва по възможно най-добрия начин около разразилия се шум покрай обявлението, че ще бъде част от селекцията на Бразилия за Мондиал 2026.

Футболистът, който има договори с редица брандове от различни индустрии, изригна с рекламни видеа броени часове след пресконференцията на националния селекционер Карло Анчелоти, споделил намерението си да включи състезателя сред своите 26, които ще пътуват идния месец за САЩ, Канада и Мексико.

Първата рекламна кампания дойде от енергийната напитка Ред Бул, която с видео показа ключови елементи от подготовката на Неймар.

Този бранд направи и кратко видео, напомнящо за всички световни първенства, на които играчът е взимал участие - 2014 в Бразилия, 2018 в Руската федерация, 2022 в Катар, както и предстоящото през 2026 г. Тук Ред Бул добави и пояснението, че Неймар има 79 гола с националната фланелка, а все още нищо не е приключило.

След това пък футболистът публикува сътрудничеството си с верига за бързо хранене, давайки автограф директно върху обектива на камерата, придавайки на бранда марка, обвързана с национал, стигнал световни футболни финали.

Нататък Неймар се показа и във видеото на технологичната южноамериканска компания Mercado Libre, прилагаща услуги в електронната търговия. Там идеята бе концентрирана върху дългоочакваното завръщане на футболиста в националния отбор, като компанията акцентира върху това, че едно важно нещо вече е било изпълнено, а останалото ще бъде предоставено от бранда за удобството на зрителите по време на Мондиала в Северна Америка.

Може би най-интересна бе кампанията, обвързана с фирмата за спортни облекла “Пума”. Тя мина под надслова, че е дошла повиквателна, която футболните фенове дълго са очаквали, а световната спортна сцена не е същата без звездното присъствие на Неймар.

