  Анди Робъртсън благодари на "най-добрите фенове в света"

Анди Робъртсън благодари на “най-добрите фенове в света”

Анди Робъртсън благодари на “най-добрите фенове в света”

Левият бек на Ливърпул Андрю Робъртсън, който в събота изигра последния си мач за мърсисайдци след деветгодишен престой в клуба, се обърна към феновете, за да им благодари за подкрепата и изпращането. Това стана посредством съобщение в социалните мрежи.

"Цяла седмица казвах на всички наоколо - от играчите до персонала, колко важни са за мен. Сега е ред да кажа на най-важните хора в клуба колко много означават за мен. А това сте вие. От първия ден обичта и подкрепата, които ми показахте, бяха невероятни. Вашата подкрепа винаги ми е давала допълнителна мотивация да дам най-доброто от себе си.

Прекарахме толкова много специални вечери и дни заедно и за това ще бъда вечно благодарен. Домакински мачове, гостувания, пътувания до „Уембли“ или паради. Вие винаги идвате толкова многобройни. Никога не съм приемал това за даденост. Вие сте биещото сърце на клуба и най-добрите фенове в света. Благодаря ви за посрещането вчера. Ще помня това до края на живота си. Вие сте моето семейство. Това не е сбогуването, а вземане на довиждане. YNWA.

Снимки: Imago

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

  • 26 май 2026 | 15:15
  • 690
  • 0
Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

  • 26 май 2026 | 15:01
  • 604
  • 0
Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 14:45
  • 595
  • 0
Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

  • 26 май 2026 | 14:44
  • 1040
  • 0
Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 670
  • 0
Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

  • 26 май 2026 | 13:57
  • 5835
  • 12
Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 14930
  • 38
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 20757
  • 60
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 4978
  • 7
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 34054
  • 172
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 32873
  • 121
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 16360
  • 43