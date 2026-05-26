Анди Робъртсън благодари на “най-добрите фенове в света”

Левият бек на Ливърпул Андрю Робъртсън, който в събота изигра последния си мач за мърсисайдци след деветгодишен престой в клуба, се обърна към феновете, за да им благодари за подкрепата и изпращането. Това стана посредством съобщение в социалните мрежи.

"Цяла седмица казвах на всички наоколо - от играчите до персонала, колко важни са за мен. Сега е ред да кажа на най-важните хора в клуба колко много означават за мен. А това сте вие. От първия ден обичта и подкрепата, които ми показахте, бяха невероятни. Вашата подкрепа винаги ми е давала допълнителна мотивация да дам най-доброто от себе си.

Прекарахме толкова много специални вечери и дни заедно и за това ще бъда вечно благодарен. Домакински мачове, гостувания, пътувания до „Уембли“ или паради. Вие винаги идвате толкова многобройни. Никога не съм приемал това за даденост. Вие сте биещото сърце на клуба и най-добрите фенове в света. Благодаря ви за посрещането вчера. Ще помня това до края на живота си. Вие сте моето семейство. Това не е сбогуването, а вземане на довиждане. YNWA.

A message from Robbo to our supporters ❤️ pic.twitter.com/WWpvK3cH6N — Liverpool FC (@LFC) May 26, 2026

Снимки: Imago