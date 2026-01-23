Атлетико Мадрид се интересува от Гонсало Рамош

Атлетико Мадрид се интересува от нападателя на Пари Сен Жермен Гонсало Рамош, според Marca. Испанският клуб е определил 24-годишния португалец като една от основните си трансферни цели за летния прозорец. Рамош се разглежда като заместник на нападателя Хулиан Алварес, който може да напусне Атлетико.

Рамош е с парижани от зимата на 2024 г. През този сезон той има 28 участия във всички състезания, отбелязвайки 10 гола и давайки 1 асистенция. Настоящият му договор с ПСЖ е до края на юни 2028 г.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 35 милиона евро.

Снимки: Gettyimages