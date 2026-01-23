Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид се интересува от Гонсало Рамош

Атлетико Мадрид се интересува от Гонсало Рамош

  • 23 яну 2026 | 01:07
  • 211
  • 0
Атлетико Мадрид се интересува от Гонсало Рамош

Атлетико Мадрид се интересува от нападателя на Пари Сен Жермен Гонсало Рамош, според Marca. Испанският клуб е определил 24-годишния португалец като една от основните си трансферни цели за летния прозорец. Рамош се разглежда като заместник на нападателя Хулиан Алварес, който може да напусне Атлетико.

Рамош е с парижани от зимата на 2024 г. През този сезон той има 28 участия във всички състезания, отбелязвайки 10 гола и давайки 1 асистенция. Настоящият му договор с ПСЖ е до края на юни 2028 г.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 35 милиона евро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нагелсман събира националите на Германия на лагер в края на март

Нагелсман събира националите на Германия на лагер в края на март

  • 23 яну 2026 | 01:53
  • 115
  • 0
Интер Маями обвърза вратаря си с нов договор

Интер Маями обвърза вратаря си с нов договор

  • 23 яну 2026 | 01:25
  • 196
  • 0
И без феновете си Генк удари Утрехт и подсигури мястото си в плейофите

И без феновете си Генк удари Утрехт и подсигури мястото си в плейофите

  • 23 яну 2026 | 00:48
  • 296
  • 0
По стъпките на Холанд: нова звезда съхрани шансовете на РБ Залцбург

По стъпките на Холанд: нова звезда съхрани шансовете на РБ Залцбург

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 411
  • 0
Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 14380
  • 3
Ница дочака първа победа в Лига Европа, но тя ще е само за самочувствие

Ница дочака първа победа в Лига Европа, но тя ще е само за самочувствие

  • 23 яну 2026 | 00:34
  • 368
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 26721
  • 101
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 32666
  • 88
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 1065
  • 2
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 13671
  • 3
Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 14380
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 17542
  • 24