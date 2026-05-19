Луис Енрике е близо до нов договор с ПСЖ

Луис Енрике е близо до това да подпише нов договор с Пари Сен Жермен. Шефовете на "Парк де Пренс" са изключително доволни от испанеца и са готови да удължат настоящия му контракт. В клуба са наясно, че разполагат с истинско съкровище в лицето на фантастичния лидер на своя проект и искат да разчитат на него за още дълги години.

Според информация на журналиста Фабрицио Романо, преговорите между двете страни за удължаване на неговия договор са в много напреднала фаза. Настоящият контракт на треньора изтича през 2027 г.

Откакто пое поста през лятото на 2023 г., Луис Енрике е спечелил общо 11 трофея начело на ПСЖ, превръщайки се в един от най-успешните мениджъри в историята на френския клуб. Под негово ръководство парижани постигнаха исторически триумф в Шампионската лига и наложиха абсолютна доминация на домашната и международната сцена.

Сега френският гранд е на прага да спечели за втора поредна година титлата в Шампионската лига, след като вече си осигури тази в Лига 1. Очаква се подновяването на споразумението да бъде финализирано след финала срещу Арсенал. Осигуряването на бъдещето на астуриеца е основен приоритет за френския клуб.

