Гонсало Рамош подобри рекорд на Мбапе с победния си гол срещу Барселона

Португалският нападател на Пари Сен Жермен Гонсало Рамош не само донесе успеха на отбора си срещу Барселона с гола в последната минута, но и подобри изключително интересен рекорд на Килиан Мбапе с фланелката на парижани, отбеляза радио "Монте Карло". Това бе 17-ото попадение на Рамош за ПСЖ, след като се появява на терена като резерва, като подобри с един гол постижението на Мбапе дотук и стана рекордьор по този показател в историята на клуба.

От началото на сезона 24-годишният централен нападател е отбелязал и трите си гола като резерва и всеки път това става в европейски мачове. Бившият футболист на Бенфика позволи на ПСЖ да изравни на Тотнъм във финала за Суперкупата на Европа, който след това бе спечелен от френския тим след изпълнение на дузпи. Рамош се разписа и при победата над Аталанта с 4:0 в първия кръг на Шампионската лига.

Статистиката показва, че португалецът е много по-ефикасен в ролята си на супер резерва от случаите, когато е титуляр на терена. Откакто е в ПСЖ от лятото на 2023 той е изиграл 95 мача - общо 4142 минути и е вкарал 36 гола, което означава, че бележи на всеки 115 минути. С попадението си Гонсало Рамош отговори и на Педри, който заяви преди мача, че Барселона е най-добрият отбор в света. "Ние сме шампиони на Европа, няма какво повече да добавя. Ако си по-добър, трябва да го покажеш на терена, не да говориш", каза португалецът след победата снощи.

