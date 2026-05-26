Ню Йорк Никс отвя Кливланд и ще играе на финал в НБА за пръв път от 1999 г.

  • 26 май 2026 | 06:35
  • 862
  • 0
Отборът на Ню Йорк Никс достигна до финалите на НБА за първи път от 1999 г. насам, след като постигна победа със 130:93 като гост на Кливланд Кавалиърс в четвъртия мач от финалната серия на Изток в понеделник. С този успех тимът удължи рекордната си серия в плейофите на 11 поредни победи. Нюйоркчани пометоха "кавалерите" с 4:0 победи в серията и отново ще имат шанс да се борят за титлата в НБА.

Гостите доминираха от първата до последната минута, като не оставиха никакви шансове на съперника си. Никс показаха невероятна ефективност в стрелбата и перфектна защита, с което напълно неутрализираха тактиката на гостите. Кливланд изиграха един от най-слабите си мачове за сезона, като изпитваха сериозни трудности при организирането на атаките и в борбата под коша. Разликата в полза на Ню Йорк растеше лавинообразно с всяка изминала четвърт, за да достигне финалните 37 точки.

Карл-Антъни Таунс се отличи с 19 точки и 14 борби, О Джи Ануноби добави 17 точки, а резервата Ландри Шамет допринесе с 16 точки, включително перфектна стрелба 4 от 4 от зоната за три точки, за да поведе Никс към триумфалния успех.

Джейлън Брънсън и Микал Бриджис също допринесоха за победата на Ню Йорк, като всеки отбеляза по 15 точки. С този успех тимът подобри баланса си в плейофите на 12 победи и 2 загуби.

За Кавалиърс най-резултатен беше Донован Мичъл с 31 точки, но усилията му не бяха подкрепени от съотборниците му и в крайна сметка Кливланд трябваше да преглънте горчивия хап и да се сбогува с надеждите за златните медали.

Така Ню Йорк Никс, който е печелил единствените си титли в НБА през 1970 и 1973 г., ще се изправи срещу победителя от двойката между настоящия шампион Оклахома Сити Тъндър и Сан Антонио Спърс на финала. Резултатът във финалната серия на Западната конференция между тях е равен 2:2.

Снимки: Gettyimages

