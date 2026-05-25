Барцокас след триумфа: Заслужавахме тази титла

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас коментира победата във финала на Евролигата срещу Реал Мадрид, като заяви, че отборът е заслужил титлата след трудния сезон.

„Чувстваме се страхотно. Заслужаваме го“, каза той. „Днес ни беше трудно. Реал Мадрид изигра отличен мач. Ето защо това е голям клуб. Но успяхме да спечелим, въпреки че натискът беше върху раменете ни. Мисля, че го заслужаваме с начина, по който играхме през цялата година в плейофите и Финалната четворка. Поздравления за собствениците, на феновете, на играчите, на всички”, каза още опитният специалист.

Треньорът на Олимпиакос подчерта как отборът му е реагирал на точната стрелба на Реал Мадрид през първото полувреме и обясни промените в защитата, направени по време на мача.

„Говорихме за корекциите по отношение на Лайлс. Играхме сменяща се защита срещу него, а понякога го заклещвахме“, обясни той. „Освен това Хезоня, те направиха някои наистина трудни изстрели, които ни нараниха много. Но в крайна сметка, победата си е победа”, допълни Барцокас.

Гошо Методиев

Снимки: Imago