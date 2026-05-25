Олимпиакос договори Коди Милър-Макинтайър

Новият шампион в Евролигата Олимпиакос вече мисли за защитата на титлата през следващия сезон.

Докато Жан Монтеро финализира сделката си с гърците, източници на Eurohoops потвърдиха, че има договорка и с българския национал Коди Милър-Макинтайър.

Съотборникът на MVP на Евролигата Александър Везенков в националния отбор на България се е разбрал с „червените“ за тригодишен договор — 2+1 години, който ще му носи около 2 милиона евро на сезон.

Олимпиакос възнамерява да подсили гардовата си линия с 31-годишния Милър-Макинтайър и 23-годишния Монтеро. В същото време Томас Уокъп все още има договор с отбора, а ветеранът от НБА Кори Джоузеф също е добре дошъл да остане.

Джоузеф, който беше ключово попълнение за Олимпиакос по средата на сезона, трябва да приеме второстепенна роля — основно в Евролигата, където няма ограничение за националността в състава.

В крайна сметка 34-годишният Джоузеф и 33-годишният Уокъп бяха единствените плеймейкъри в активния състав за финала в Евролигата — доказателство за доверието на треньора Йоргос Барцокас към тях.