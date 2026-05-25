Черно море Тича - Рилски спортист решават спора за бронза

Шампионът от последните две години Рилски спортист е на една победа от бронзовите медали за настоящия сезон в Sesame НБЛ.

Тимът от Самоков гостува на Черно море Тича днес.

Рилски спортист надви Черно море Тича със 108:99 като домакин в “Арена СамЕлион” в Самоков в първия мач от плейофа за третото място в Sesame НБЛ в събота.

Рилски спортист нанесе първия удар в серията с Черно море Тича след феноменален мач на Васов

Играе се до 2 победи от 3 мача. Детронираните съвсем наскоро от Локомотив Пловдив шампиони на България за последните две години имаха водачеството срещу носителя на Купата и Суперкупата на България на практика през целия мач тази вечер, като изключим първата минута. По тоци начин играчите на Любомир Киров поведоха с 1-0 в серията, а мач №2 е в понеделник в зала "Христо Борисов" във Варна.

Шампионът от последните две години Рилски спортист загуби на полуфиналите с 2-3 от Локомотив Пловдив, докато варненци отстъпиха с 0-3 пред Балкан.