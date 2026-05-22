Кливланд без шанс в Ню Йорк: Никс са на половината път до финала

  22 май 2026 | 09:06
Отборът на Ню Йорк Никс победи Кливланд Кавалиърс със 109:93, с което поведе с 2-0 успеха във финала на Източната конференция на Националната баскетболна асоциация. Това стана след фантастичния обрат на тима преди няколко дни, като този път успехът дойде много по-спокойно. Тимът от Ню Йорк вече е явен фаворит за финала в НБА, който може да бъде първи от 1999 година насам, а Никс ще търсят и първа титла след 1973. Ню Йорк не е победен, след като бе воден от Атланта Хоукс с 2-1 в серията от първия кръг на плейофите, като след това спечели девет поредни срещи.

Джош Харт направи най-добрия си мач през сезона, като завърши с 26 точки, четири борби и седем асистенции. Джейлън Брънсън записа рекордните за него 14 асистенции по време на плейофи.

Домакините водеха с 53:49 на почивката, като приносът на Карл-Антъни Таунз също бе съществен - 18 точки и 13 борби. В един момент от мача Ню Йорк направи серия от 18 поредни точки в третата част срещу гостите, които в началото на мача много залагаха на Еван Мобли, който завърши с 14 точки.

Донован Мичел помогна на Кливланд да съкратят разликата до осем точки в последната четвърт, но след това Никс отново направиха по-сериозна разлика. Джеймс Хардън се отчете с 18 точки и шест борби за "кавалерите", а Сам Мерил вкара едва четири точки.

Кливланд е домакин на следващите два мача от серията, които ще се играят в събота и в понеделник, като ще се опитат да наваксат изоставането от 0:2, както направиха срещу Детройт Пистънс в миналия кръг.

"Гладни сме за възможността да излезем и да играем баскетбол на най-високо ниво. Но в същото време разбираме, че няма как да сме удовлетворени на този етап от борбата и настройката ни преди всеки мач е, че излизаме при резултат 0:0", каза центърът на Никс Карл-Антъни Таунз.

