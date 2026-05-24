Очаквайте в 10:30: Левски почита 112-ата годишнина на клуба
  Никс са само на една победа от финала в НБА

Никс са само на една победа от финала в НБА

  • 24 май 2026 | 10:01
Ню Йорк Никс спечели третия мач от финалната серия в Източната конференция на НБА срещу Кливланд Кавалиърс със 121:108. Никс вече имат преднина от 3:0 успеха в серията и се нуждаят от само една победа, за да се класират на големия финал.

Гардът Джейлън Брънсън бе над всички за Ню Йорк, отбелязвайки 30 точки, 3 борби и 6 асистенции, а съотборникът му Ануноби добави 21 пункта, 7 спечелени единоборства и 4 завършващи подавания.

Нападателят Евън Мобли бе най-резултатен за Кливланд със своите 24 точки, 6 борби и 2 асистенции.

Мач номер четири от серията е на 26-и май (вторник), като отново домакин е Кливланд Кавалиърс.

Снимки: Gettyimages

Тайлър Дорси преди решаващия мегасблъсък Реал Мадрид: Това е по-голяма сцена и по-голям момент

