Никс са само на една победа от финала в НБА

Ню Йорк Никс спечели третия мач от финалната серия в Източната конференция на НБА срещу Кливланд Кавалиърс със 121:108. Никс вече имат преднина от 3:0 успеха в серията и се нуждаят от само една победа, за да се класират на големия финал.

Гардът Джейлън Брънсън бе над всички за Ню Йорк, отбелязвайки 30 точки, 3 борби и 6 асистенции, а съотборникът му Ануноби добави 21 пункта, 7 спечелени единоборства и 4 завършващи подавания.

Нападателят Евън Мобли бе най-резултатен за Кливланд със своите 24 точки, 6 борби и 2 асистенции.

Мач номер четири от серията е на 26-и май (вторник), като отново домакин е Кливланд Кавалиърс.

