Уембаняма поведе Сан Антонио към успеха в мач №4 от финала на Запад

Виктор Уембаняма се отличи с 33 точки, 8 борби, 5 асистенции и 3 чадъра, а Сан Антонио Спърс ограничиха Оклахома Сити Тъндър до втория им най-нисък резултат в плейофите, побеждавайки ги със 103:82 в мач №4, за да изравнят финалната серия в Западната конференция на НБА.

Уемби прие лично загубата със 108:123:в мач №3 в петък. 224-сантиметровата звезда от Франция заяви, че трябва да бъде по-добър, за да направи и съотборниците си по-добри. В неделя вечер той беше монументално по-добър, а с него и целият отбор на Сан Антонио.

Спърс ограничиха Thunder до едва 33% успеваемост при стрелбата от игра, включително 6 от 33 от зоната за три точки (18%). След като в мач №3 резервите на съперника ги надиграха със 76:23, този път пейката на Сан Антонио отбеляза 30 точки, докато тази на Оклахома допринесе с 34.

"Шпорите" отново започнаха силно мача, след като в предишната среща поведоха с 15:0. За разлика от тежката загуба в петък обаче, този път обаче те не изпуснаха преднината си до края.

Домакините позволиха на шампионите да отбележат само 38 точки през първото полувреме, което е вторият им най-слаб резултат за последните четири редовни сезона и плейофи. Тъндър имат баланс от 2 победи и 9 загуби, когато отбележат по-малко от 40 точки в което и да е полувреме през последните пет сезона.

Най-ниският резултат в историята на франчайза на Оклахома Сити в плейофите е 65 точки при загуба от Мемфис на 3 май 2014 г., а вторият им най-слаб резултат досега беше 85 точки срещу Сан Антонио на 21 май 2014 г.

Де’Арън Фокс допринесе с 12 точки, 10 борби и 5 асистенции за Сан Антонио, които през целия сезон не са губили три поредни мача. Стефон Касъл и Девин Васел добавиха по 13 точки всеки.

За Тъндър най-резултатен бе Шейл Гилджъс-Александър с 19 точки при стрелба 6 от 15.

Мач №5 ще се играе във вторник в Оклахома Сити, а мач №6 е насрочен за четвъртък в Сан Антонио.

