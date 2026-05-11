Шакил О'Нийл с дръзка прогноза за Никс, Чарлз Баркли не е съгласен

Шакил О'Нийл вярва, че Ню Йорк Никс са се запътили към финалите на НБА след доминиращата си победа с 4-0 над Филаделфия 76ърс. Въпреки това, Кени Смит и Чарлз Баркли очакват много по-трудна серия във финалите на Източната конференция.

В неделя Ню Йорк Никс затвори серията срещу Филаделфия 76ърс с категоричен успех от 4-0, постигайки разгромна победа като гост със 144:114.

Впечатляващото им представяне във втория кръг на плейофите беше достатъчно, за да убеди легендата на НБА Шакил О'Нийл, че Ню Йорк ще достигне финалите на лигата този сезон.

Във финалите на Източната конференция Никс ще се изправят срещу победителя от двойката между Детройт Пистънс и Кливланд Кавалиърс, като към момента Детройт води с 2:1 в серията.

„Те ми показаха, че са готови“, заяви Шак за Никс в предаването Inside the NBA. "Трябва да не се съглася и с двамата [Кени Смит и Чарлз Баркли]. Мисля, че ще преминат с лекота през следващия си опонент.“

„Който и да е следващият съперник, ако продължат да играят по този начин...“, добави той. „Играят добре, много са сплотени, работят на пълни обороти. Не си търсят извинения, когато имат лош мач, винаги се представят на ниво“, каза още легендарният център.

Въпреки това, Кени Смит и Чарлз Баркли не бяха толкова убедени.

„Това беше кръг за почивка“, подчерта Смит. „Но следващият кръг ще прилича много на предишния с Хоукс, където имаха играчи, които можеха да ги пазят и да им се противопоставят на определени позиции. Оттук нататък няма да е лесно. Но поздравления за Никс“, добави той.

Баркли също смята, че финалите на Източната конференция могат да бъдат много по-оспорвани.

„За мен Кливланд има най-много талант в Източната конференция, ако играe както трябва, ако Джеймс [Хардън] и Донован [Мичъл] играят добре“, каза Чък. „Никога не знаеш кой отбор на Кавалиърс ще се появи на паркета“, допълни Баркли.

„Ако играят срещу Детройт, там са Кейд [Кънингам], Тобайъс [Харис] играе страхотно, [Джейлън] Дърън наистина се затруднява в плейофите. Така че мисля, че ще е по-добър сблъсък, ако играят с Пистънс“, завърши той.

Снимки: Gettyimages