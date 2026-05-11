Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шакил О'Нийл с дръзка прогноза за Никс, Чарлз Баркли не е съгласен

Шакил О'Нийл с дръзка прогноза за Никс, Чарлз Баркли не е съгласен

  • 11 май 2026 | 16:09
  • 465
  • 0
Шакил О'Нийл с дръзка прогноза за Никс, Чарлз Баркли не е съгласен

Шакил О'Нийл вярва, че Ню Йорк Никс са се запътили към финалите на НБА след доминиращата си победа с 4-0 над Филаделфия 76ърс. Въпреки това, Кени Смит и Чарлз Баркли очакват много по-трудна серия във финалите на Източната конференция.

В неделя Ню Йорк Никс затвори серията срещу Филаделфия 76ърс с категоричен успех от 4-0, постигайки разгромна победа като гост със 144:114.

Впечатляващото им представяне във втория кръг на плейофите беше достатъчно, за да убеди легендата на НБА Шакил О'Нийл, че Ню Йорк ще достигне финалите на лигата този сезон.

Във финалите на Източната конференция Никс ще се изправят срещу победителя от двойката между Детройт Пистънс и Кливланд Кавалиърс, като към момента Детройт води с 2:1 в серията.

„Те ми показаха, че са готови“, заяви Шак за Никс в предаването Inside the NBA. "Трябва да не се съглася и с двамата [Кени Смит и Чарлз Баркли]. Мисля, че ще преминат с лекота през следващия си опонент.“

„Който и да е следващият съперник, ако продължат да играят по този начин...“, добави той. „Играят добре, много са сплотени, работят на пълни обороти. Не си търсят извинения, когато имат лош мач, винаги се представят на ниво“, каза още легендарният център.

Въпреки това, Кени Смит и Чарлз Баркли не бяха толкова убедени.

„Това беше кръг за почивка“, подчерта Смит. „Но следващият кръг ще прилича много на предишния с Хоукс, където имаха играчи, които можеха да ги пазят и да им се противопоставят на определени позиции. Оттук нататък няма да е лесно. Но поздравления за Никс“, добави той.

Баркли също смята, че финалите на Източната конференция могат да бъдат много по-оспорвани.

„За мен Кливланд има най-много талант в Източната конференция, ако играe както трябва, ако Джеймс [Хардън] и Донован [Мичъл] играят добре“, каза Чък. „Никога не знаеш кой отбор на Кавалиърс ще се появи на паркета“, допълни Баркли.

„Ако играят срещу Детройт, там са Кейд [Кънингам], Тобайъс [Харис] играе страхотно, [Джейлън] Дърън наистина се затруднява в плейофите. Така че мисля, че ще е по-добър сблъсък, ако играят с Пистънс“, завърши той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Уембаняма бе изгонен, а Минесота изравни серията със Сан Антонио

Уембаняма бе изгонен, а Минесота изравни серията със Сан Антонио

  • 11 май 2026 | 06:08
  • 4535
  • 1
Ню Йорк помете Филаделфия и отново е на финал на Изток

Ню Йорк помете Филаделфия и отново е на финал на Изток

  • 11 май 2026 | 02:53
  • 4081
  • 0
Рилски спортист поведе в серията с Локомотив Пловдив след силна последна четвърт

Рилски спортист поведе в серията с Локомотив Пловдив след силна последна четвърт

  • 10 май 2026 | 22:37
  • 7682
  • 8
Стив Кър ще подпише нов двегодишен договор с Голдън Стейт Уориърс

Стив Кър ще подпише нов двегодишен договор с Голдън Стейт Уориърс

  • 10 май 2026 | 10:07
  • 1275
  • 0
Оклахома се откъсна безнадеждно от Лейкърс

Оклахома се откъсна безнадеждно от Лейкърс

  • 10 май 2026 | 08:59
  • 2297
  • 0
Оклахома разби Лейкърс и е на победа от финала, Кливланд намали изоставането

Оклахома разби Лейкърс и е на победа от финала, Кливланд намали изоставането

  • 10 май 2026 | 07:40
  • 2260
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 5734
  • 55
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 19659
  • 193
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 9514
  • 12
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 33829
  • 96
Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

  • 11 май 2026 | 14:17
  • 4625
  • 5
От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
  • 13906
  • 19