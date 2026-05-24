Никс отнесе за трети път Кливланд и е само на един мач от големия финал

Ню Йорк Никс спечели третия мач от финалната серия в Източната конференция на НБА на САЩ и Канада срещу Кливланд Кавалиърс със 121:108 (37:27 23:27 31:28 30:26). Това бе първо домакинство на “кавалерите”, а нюйоркчани вече водят с 3-0 победи в серията и се нуждаят от само една победа, за да се класират на големия финал.

Гардът Джейлън Брънсън поведе победителите от Никс, записвайки на актива си 30 точки, 3 борби и 6 асистенции, а съотборникът му Ануноби добави 21 точки, 7 борби и 4 асистенции. Нападателят Евън Мобли бе най-резултатен за домакините със своите 24 точки, 6 борби и 2 асистенции.

Мач номер четири от серията, който може да бъде последен, предстои в началото на идната седмица на 26-и май (вторник). Кливланд Кавалиърс отново ще бъдат домакини, а първата сирена ще прозвучи малко след 3:00 часа сутринта българско време. Никс не са играли на големия финал през този век, като за последно го сториха през 1999 г., когато загубиха от Сан Антонио Спърс с 1-4 победи. Кливланд от своя страна игра на четири поредни финала в периода 2015-2018 г., като вдигна последната си титла през 2016 г. след люта битка в седем мача с 4-3 срещу Голдън Стейт Уориърс. През 2018 г. пък, когато бе последният им финал, “кавалерите” отстъпиха в нова схватка срещу Голдън Стейт след 0-4.

NEW YORK KNICKS: BATTLE-TESTED ON THE ROAD!



at ATL: 114-98 (+16)

at ATL: 140-89 (+51)

at PHI: 108-94 (+14)

at PHI: 144-114 (+30)

at CLE: 121-108 (+13)



NYK’s win tonight marks just the 3rd time in NBA history, a team has won 5 consecutive road postseason games by 10+ points 😮 pic.twitter.com/oSi2tJQOOT — NBA (@NBA) May 24, 2026

По-силният от тази двойка ще спори на големия финал срещу победителя от сблъсъка между Оклахома Сити Тъндър и Сан Антонио Спърс. “Гръмотевиците” водят с 2-1 победи към момента, а “шпорите” ще приемат четвъртия мач от серията в утрешния 25-и май (понеделник) от 3:00 часа българско време.