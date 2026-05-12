Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Позитивни новини за Никс: Ключов играч на линия за мач №1

Позитивни новини за Никс: Ключов играч на линия за мач №1

  • 12 май 2026 | 13:59
  • 237
  • 0
Позитивни новини за Никс: Ключов играч на линия за мач №1

Британецът ОуДжи Ануноби ще бъде готов за първия мач от финалите на Източната конференция от плейофите на НБА, след като пропусна последните две срещи от серията на Ню Йорк Никс срещу Филаделфия 76ърс.

Журналистът Иън Бегли сподели положителна информация за състоянието на Ануноби.

„Майк Браун казва, че все още състоянието на крилото се следи и не съм чул нищо различно от това, че е лека контузия“, каза Бегли.

„Това не е сериозна контузия и ако не възникнат усложнения, ОуДжи Ануноби ще бъде на разположение за мач №1“, заяви той. „Уверен съм в това, най-вече заради начина, по който се развиха нещата ден-два след инцидента. Сега той ще има достатъчно време за почивка и възстановяване, за да си върне ритъма и физическата форма. Очакванията са да бъде готов за първия мач, независимо дали ще се играе в неделя или вторник. Ако не се появят, разбира се, непредвидени усложнения, Ануноби трябва да се завърне“, каза още Бегли.

Ануноби пропусна третия и четвъртия мач срещу Филаделфия заради напрежение в дясното бедро, но Ню Йорк все пак затвори серията с 4-0 и се класира за финалите на Източната конференция.

Никс ще се изправят срещу победителя в серията между Детройт Пистънс и Кливланд Кавалиърс, където Кавс изравниха резултата до 2-2.

Гошо Методиев

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

ЛеБрон Джеймс след отпадането на Лейкърс: Дадох абсолютно всичко от себе си, не зная какво ми е подготвило бъдещето

ЛеБрон Джеймс след отпадането на Лейкърс: Дадох абсолютно всичко от себе си, не зная какво ми е подготвило бъдещето

  • 12 май 2026 | 11:09
  • 3206
  • 1
Лука Дончич обяви, че пропуска квалификациите за Световното първенство

Лука Дончич обяви, че пропуска квалификациите за Световното първенство

  • 12 май 2026 | 10:33
  • 787
  • 0
Донован Мичъл изравни рекорд в НБА и поведе Кливланд към важна победа срещу Детройт

Донован Мичъл изравни рекорд в НБА и поведе Кливланд към важна победа срещу Детройт

  • 12 май 2026 | 10:12
  • 746
  • 0
Оклахома помете Лейкърс, Дилън Брукс провокира ЛеБрон от първия ред

Оклахома помете Лейкърс, Дилън Брукс провокира ЛеБрон от първия ред

  • 12 май 2026 | 09:51
  • 3400
  • 1
Кливланд изравни серията на Изток, Оклахома е на финал на Запад

Кливланд изравни серията на Изток, Оклахома е на финал на Запад

  • 12 май 2026 | 08:38
  • 5494
  • 0
Йован Попович пред Sportal.bg: Варненци са супер тим, Джамари Блекмън и Травис МакКонико решиха мача

Йован Попович пред Sportal.bg: Варненци са супер тим, Джамари Блекмън и Травис МакКонико решиха мача

  • 11 май 2026 | 22:37
  • 3038
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 21602
  • 163
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 17211
  • 32
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 14751
  • 63
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 11333
  • 22
ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

  • 12 май 2026 | 13:20
  • 4279
  • 27
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 11876
  • 4