Позитивни новини за Никс: Ключов играч на линия за мач №1

Британецът ОуДжи Ануноби ще бъде готов за първия мач от финалите на Източната конференция от плейофите на НБА, след като пропусна последните две срещи от серията на Ню Йорк Никс срещу Филаделфия 76ърс.

Журналистът Иън Бегли сподели положителна информация за състоянието на Ануноби.

„Майк Браун казва, че все още състоянието на крилото се следи и не съм чул нищо различно от това, че е лека контузия“, каза Бегли.

„Това не е сериозна контузия и ако не възникнат усложнения, ОуДжи Ануноби ще бъде на разположение за мач №1“, заяви той. „Уверен съм в това, най-вече заради начина, по който се развиха нещата ден-два след инцидента. Сега той ще има достатъчно време за почивка и възстановяване, за да си върне ритъма и физическата форма. Очакванията са да бъде готов за първия мач, независимо дали ще се играе в неделя или вторник. Ако не се появят, разбира се, непредвидени усложнения, Ануноби трябва да се завърне“, каза още Бегли.

Ануноби пропусна третия и четвъртия мач срещу Филаделфия заради напрежение в дясното бедро, но Ню Йорк все пак затвори серията с 4-0 и се класира за финалите на Източната конференция.

Никс ще се изправят срещу победителя в серията между Детройт Пистънс и Кливланд Кавалиърс, където Кавс изравниха резултата до 2-2.

Гошо Методиев

