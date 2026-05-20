Невероятен обрат и продължение изведе Ню Йорк Никс до първи успех в серията с Кливланд

Ню Йорк Никс постигна исторически обрат от 22 точки пасив в последната четвърт, за да пречупи Кливланд Кавалиърс със 115:104 след продължение в първия мач от финалите на Източната конференция. Гостите в "Медисън Скуеър Гардън" доминираха през по-голяма част от мача, но рухнаха в края и изпуснаха наглед сигурната победа.

Двубоят започна с лек аванс за Никс, но в следващите две части Кливланд наложи пълна доминация и си осигури комфортна преднина от 17 точки преди заключителния период.

Истинският срив за гостите и възходът за Никс започна при оставащи по-малко от 8 минути до сирената, когато преднината на Кавалиърс достигна пиковите 22 точки (93:71). Тогава Ню Йорк смени тактиката и заложи на свирепа преса по целия терен. Кливланд буквално се пречупи под натиска, допускайки поредица от грешки в изнасянето на топката. Домакините се възползваха максимално и затвориха редовното време с умопомрачителна точкова серия от 30:8, като така докараха нещата до равенство 101:101.

В допълнителните пет минути доминацията на Ню Йорк продължи с пълна сила. Домакините тотално отказаха съперника, като му позволиха да отбележи едва 3 точки, за да стигнат и до крайния успех със 115:104.

Джейлън Брънсън изигра феноменален мач и бе големият мотор на обрата със своите 38 точки, 16 от които дойдоха в преломната последна четвърт. Вторият най-резултатен за победителите бе Микал Бриджис с 18 точки, а Лаундри Шамет се превърна в златния джокер от пейката с 9 точки, дошли в най-нажежения момент.

За Кливланд Донован Мичъл наниза 29 точки, но през последните минути от двубоя бе напълно неутрализиран. Еван Мобли и Джеймс Хардън добавиха по 15 точки, но Хардън се превърна в едно от разочарованията, допускайки поредица от фатални грешки в края на редовното време.

Серията продължава с Мач №2, който ще се изиграе отново в Ню Йорк на 22 май 2026 г.