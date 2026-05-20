Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Невероятен обрат и продължение изведе Ню Йорк Никс до първи успех в серията с Кливланд

Невероятен обрат и продължение изведе Ню Йорк Никс до първи успех в серията с Кливланд

  • 20 май 2026 | 07:07
  • 1574
  • 0
Невероятен обрат и продължение изведе Ню Йорк Никс до първи успех в серията с Кливланд

Ню Йорк Никс постигна исторически обрат от 22 точки пасив в последната четвърт, за да пречупи Кливланд Кавалиърс със 115:104 след продължение в първия мач от финалите на Източната конференция. Гостите в "Медисън Скуеър Гардън" доминираха през по-голяма част от мача, но рухнаха в края и изпуснаха наглед сигурната победа.

Двубоят започна с лек аванс за Никс, но в следващите две части Кливланд наложи пълна доминация и си осигури комфортна преднина от 17 точки преди заключителния период.

Истинският срив за гостите и възходът за Никс започна при оставащи по-малко от 8 минути до сирената, когато преднината на Кавалиърс достигна пиковите 22 точки (93:71). Тогава Ню Йорк смени тактиката и заложи на свирепа преса по целия терен. Кливланд буквално се пречупи под натиска, допускайки поредица от грешки в изнасянето на топката. Домакините се възползваха максимално и затвориха редовното време с умопомрачителна точкова серия от 30:8, като така докараха нещата до равенство 101:101.

В допълнителните пет минути доминацията на Ню Йорк продължи с пълна сила. Домакините тотално отказаха съперника, като му позволиха да отбележи едва 3 точки, за да стигнат и до крайния успех със 115:104.

Джейлън Брънсън изигра феноменален мач и бе големият мотор на обрата със своите 38 точки, 16 от които дойдоха в преломната последна четвърт. Вторият най-резултатен за победителите бе Микал Бриджис с 18 точки, а Лаундри Шамет се превърна в златния джокер от пейката с 9 точки, дошли в най-нажежения момент.

За Кливланд Донован Мичъл наниза 29 точки, но през последните минути от двубоя бе напълно неутрализиран. Еван Мобли и Джеймс Хардън добавиха по 15 точки, но Хардън се превърна в едно от разочарованията, допускайки поредица от фатални грешки в края на редовното време.

Серията продължава с Мач №2, който ще се изиграе отново в Ню Йорк на 22 май 2026 г.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Българска треньорка с нов успех във Франция

Българска треньорка с нов успех във Франция

  • 20 май 2026 | 03:38
  • 1600
  • 0
БФБ не уважи молбата на Локомотив Пловдив за преместване на петия мач с Рилски Спортист

БФБ не уважи молбата на Локомотив Пловдив за преместване на петия мач с Рилски Спортист

  • 19 май 2026 | 16:43
  • 1574
  • 7
Трикратен шампион в НБА стана сенатор в парламента на Бахамските острови

Трикратен шампион в НБА стана сенатор в парламента на Бахамските острови

  • 19 май 2026 | 12:20
  • 1595
  • 0
Шей Гилджъс-Алекзандър след загубата от Спърс: Трябва да бъда по-добър, особено срещу отбор от този калибър

Шей Гилджъс-Алекзандър след загубата от Спърс: Трябва да бъда по-добър, особено срещу отбор от този калибър

  • 19 май 2026 | 11:51
  • 873
  • 1
Уембаняма разпиля шампиона Оклахома и MVP-то в драма с продължения

Уембаняма разпиля шампиона Оклахома и MVP-то в драма с продължения

  • 19 май 2026 | 09:36
  • 7143
  • 3
Джамал Моузли е новият старши треньор на Ню Орлиънс Пеликанс

Джамал Моузли е новият старши треньор на Ню Орлиънс Пеликанс

  • 18 май 2026 | 18:41
  • 1405
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 7027
  • 33
Време е да бъде определен новия крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новия крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 3235
  • 0
Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

  • 19 май 2026 | 23:25
  • 50991
  • 207
Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

  • 20 май 2026 | 00:09
  • 31103
  • 11
Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 3659
  • 0
Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала

Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала

  • 19 май 2026 | 21:11
  • 19012
  • 19