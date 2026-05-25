Очаквайте на живо: Балкан - Локомотив Пд

Балкан се изправя срещу Локомотив (Пловдив) от 19:15 часа в първи двубой от финалната серия на първенството Sesame Национална баскетболна лига.

Мачът е в “Арена Ботевград” и домакините са фаворити, докато за дебютанта в елита това е втори финал през сезона.

Предишните мачове между Балкан и Локомотив бяха изключително резултатни и феновете ще се надяват на същото развитие сега, макар залогът да е огромен. Пловдивчани са направили най-малко грешки през сезона до момента, а веднага след тях са ботевградчани, които са и с най-добри проценти на дълги стрелби.