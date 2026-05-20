Ендрик за възраждането си: Реших да стана лъв

Талантливият бразилец Ендрик официално приключи престоя си във френската Лига 1 с емоционално прощално послание към феновете на Лион, в който през пролетта игра под наем от Реал Мадрид. Там той участва в 16 гола в 21 мача. След като преоткри най-добрата си форма във Франция, 19-годишният футболист се завръща на “Бернабеу” с очаквания за силен следващ сезон.

Ендрик публикува в социалните медии трогателно видео, в което размишлява за израстването си във Франция след труден период в Испания.

„В Бразилия когато някой преминава през труден период, често се казва, че трябва „да убива по един лъв всеки ден“. В продължение на няколко месеца преживявах ситуация, с която никой спортист не би трябвало да се сблъсква, но реших, че няма да убия нито един лъв. Реших да стана такъв“, заяви бразилският футболист, цитиран от БТА.Ендрик

„И именно тук открих това, от което се нуждаех, за да си върна силите. Да следвам инстинкта си. Да атакувам като лъв. Да защитавам семейството си, което ме подкрепяше, както и тези, които ме посрещнаха толкова топло“, добави нападателят по повод тима от Лион.

