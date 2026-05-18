  Ендрик се прибра на "Бернабеу" след отличния си наем

Ендрик се прибра на "Бернабеу" след отличния си наем

Бразилският нападател Ендрик още днес се е прибрал в Мадрид, за да продължи да тренира в Реал, след като изтече договорът му за наем в Лион, съобщи "Ел Чирингито".

Последният му мач за тима от Лион бе в неделя вечер при загубата от Ланс с 0:4, която класира Лил за Шампионската лига, докато Олимпик ще премине през плейофите, за да си осигури евентуално място в най-престижния европейски турнир.

Ендрик бе преотстъпен от Реал Мадрид в Лион без право за откупуване. 19-годишният Ендрик направи отлична пролет във френския отбор с осем гола и осем асистенции в 21 мача във всички турнири.

Той има договор с испанския гранд до 2030 година. Съставът на Бразилия за Световното първенство ще бъде съобщен тази вечер, като той има голям шанс да попадне в него.

