Ендрик готов да остане в Лион и за следващия сезон

19-годишният бразилски футболист на Реал Мадрид Ендрик, който играе под наем в Лион от зимния трансферен прозорец, заяви, че би се завърнал във френския отбор и през следващия сезон.

Ендрик натрупа впечатляващите 8 гола и 7 асистенции в 19 мача с екипа на Олимпик Лион във всички турнири, а съставът има шанс да се класира за участие в Шампионската лига.

„Моето бъдеще? Чувствам се много добре, чувствам се много щастлив тук. Щастлив съм със съотборниците си, а останалото го оставям на Бог“, коментира бразилецът, цитиран от изданието Goal.com.

„Ако трябва да се върна в Реал Мадрид, ще се върна. Ако трябва да удължа договора си тук, това ще се случи. Ще видим. Бих искал да остана тук. Всички правят всичко възможно, за да се чувствам комфортно“, добави Ендрик.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages